81 anos após a bomba atómica em Hiroshima, Japão está dividido sobre o futuro nuclear

Este ano, a cerimónia em Hiroshima ganhou um significado especial, pois, enquanto se recorda a destruição de 1945, o governo japonês pondera afastar-se, pela primeira vez, de um dos pilares da sua política pós-guerra, os chamados "três princípios não-nucleares".

Esta quinta-feira, Hiroshima recordou os 81 anos desde o lançamento da bomba atómica norte-americana que destruiu a cidade a 6 de agosto de 1945.

Às 8h15, hora local, o momento exato em que o bombardeiro B-29 "Enola Gay" largou o dispositivo nuclear "Little Boy", soou um sino da paz, seguido de um minuto de silêncio no Parque Memorial da Paz de Hiroshima.

Na cerimónia estiveram presentes cerca de 50 mil pessoas, incluindo representantes de aproximadamente 120 países e regiões, entre os quais os Estados Unidos e o Irão.

O apelo do presidente da câmara

O presidente da câmara de Hiroshima, Kazumi Matsui, aproveitou o discurso para deixar críticas diretas às grandes potências mundiais, acusando-as de perpetuarem conflitos e de continuarem a justificar a posse de armas nucleares como forma de dissuasão.

Segundo Matsui, banalizar a desumanidade destas armas e aceitar o uso da força para garantir prosperidade própria pode desencadear novos ciclos de retaliação violenta, com o risco de resultar noutro Hiroshima ou Nagasaki.

O autarca deixou ainda o alerta de que continuar a tratar a dissuasão nuclear como uma abordagem meramente realista afasta cada vez mais o mundo do objetivo de eliminar estas armas.

Possível revisão da política não-nuclear

Esta foi a primeira vez que a primeira-ministra Sanae Takaichi participou na cerimónia desde que assumiu o cargo. Na sua intervenção, comprometeu-se a seguir uma abordagem "realista" rumo a um mundo sem uso de armas nucleares, sempre dentro do quadro do Tratado de Não Proliferação Nuclear das Nações Unidas.

Um detalhe que não passou despercebido foi o facto de Takaichi ter evitado reafirmar um compromisso claro com a continuidade dos três princípios não-nucleares do Japão, que assentam em não possuir, não produzir e não permitir a entrada de armas nucleares no país.

Isto surge num momento em que o seu executivo é apontado como favorável à revisão destes princípios nos próximos documentos de defesa e segurança nacional, nomeadamente quanto à possibilidade de permitir a presença de armamento nuclear norte-americano em solo japonês.

O que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki

Importa recordar que o bombardeamento de Hiroshima matou cerca de 140 mil pessoas até ao final de 1945, entre vítimas imediatas e mortes por queimaduras, traumas e doenças relacionadas com a radiação.

Três dias depois, a 9 de agosto, os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba atómica sobre Nagasaki, provocando cerca de 70 mil mortes. O Japão viria a render-se a 15 de agosto de 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial no Pacífico.

Estes ataques permanecem, até hoje, o único uso de armas nucleares num contexto de guerra e continuam a alimentar o debate global sobre dissuasão nuclear, controlo de armamento e desarmamento.

A frustração dos sobreviventes de Hiroshima

Entretanto, os "hibakusha", como são conhecidos no Japão os sobreviventes dos bombardeamentos atómicos, têm manifestado crescente preocupação com o apoio internacional à posse de armas nucleares como forma de dissuasão, incluindo por parte do próprio governo japonês.

Contudo, o facto de o Japão depender dos Estados Unidos nesta matéria tem levado o governo a recusar assinar o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares da Organização das Nações Unidas, ou sequer participar nas suas reuniões como observador, um pedido antigo dos sobreviventes.

Atualmente, restam cerca de 91.105 sobreviventes, pouco mais de um quarto do número original, com uma idade média que já ultrapassa os 86 anos.

Com o avançar da idade, cresce também o receio de que as memórias diretas do sucedido se percam, uma vez que os sobreviventes mais jovens eram demasiado pequenos para recordar claramente os acontecimentos.

Mais de oito décadas depois, Hiroshima continua a ser um símbolo não apenas da devastação provocada pela guerra, mas também da luta persistente para evitar que a história se repita.

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