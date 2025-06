YouTube tem um novo método para castigar quem bloquear anúncios nos vídeos

A batalha entre o YouTube e os bloqueadores de anúncios continua a acontecer a um ritmo alucinante. Nesta luta constante, a Google encontrou uma nova forma de garantir que a publicidade nos seus vídeos é visualizada, acabando com os mecanismos utilizados para bloquear os anúncios.

Google volta agir sobre quem bloquear anúncios

A Google está a travar uma guerra contra os bloqueadores de anúncios no YouTube. A plataforma está constantemente a encontrar formas criativas de continuar a exibir anúncios nos seus vídeos ou de impedir que os utilizadores visualizem o conteúdo até que desativem os seus bloqueadores de anúncios ou paguem por uma subscrição Premium.

A última onda de relatos traz a notícia de que vários utilizadores relatam que o YouTube está agora a exibir um ecrã preto. Isso acontece durante a duração normal dos anúncios antes da reprodução de um vídeo. Ao mesmo tempo, surge uma mensagem no leitor de vídeo a convidar a consultar uma página de suporte da Google.

A empresa recomenda a verificação das extensões do navegador, "incluindo bloqueadores de anúncios". Aparentemente, estes atrasos estão a afetar os utilizadores com contas do Google ou do YouTube que foram identificados como utilizadores conseguiram bloquear anúncios no passado.

YouTube está numa luta constante nos seus vídeos

Isto permite que a plataforma direcione estes utilizadores diretamente, independentemente do browser ou extensão utilizada. Os programadores destas extensões foram rápidos a identificar a tática do YouTube e alguns já desenvolveram soluções alternativas para as mesmas. "É um clássico jogo de gato e rato", revelou o criador da extensão AdGuard.

É quase certo que a Google está a preparar uma resposta novamente. Esta será mais uma vez contornada por quem traz as ferramentas para bloquear, e este jogo continuará até que todos aceitem anúncios. A alternativa mais simples é o subscrever de uma subscrição Premium que, de forma legal, elimina a publicidade.

Claro que nem todos podem ou querem suportar o preço que a Google cobra por este seu serviço. O YouTube lançou recentemente um novo plano Premium Lite mais barato, mas infelizmente ainda não está disponível em todos os mercados e provavelmente não chegará a muitos destes locais.