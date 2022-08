YouTube poderá amenizar as regras em torno da música protegida com direitos de autor

Se é ou acompanha criadores de conteúdo no YouTube, sabe que a plataforma é, desde sempre, implacável na defesa dos direitos de autor das músicas utilizadas nos vídeos. No entanto, esta rigidez poderá vir a ser amenizada, e já há utilizadores a testar.

Além de usarem as músicas, os criadores poderão vir a ganhar dinheiro por incluí-las nos seus vídeos.

Segundo um vídeo publicado recentemente no Creator Insider, um canal que, como o próprio nome sugere, partilha atualizações da equipa técnica do YouTube, este está atualmente a testar a possibilidade de permitir que os criadores de conteúdo incluam músicas com direitos de autor dos parceiros da indústria musical da plataforma nos seus vídeos.

Até aqui, os criadores de conteúdo viam os seus vídeos muitas vezes desmonetizados devido à presença de música protegida por direitos de autor.

A par do vídeo, a página YouTube Help esclareceu que a possibilidade de acesso a essa música é uma “experiência recente” em que a empresa está a trabalhar, e que está só a ser testada com um conjunto limitado de criadores de conteúdo.

Apesar de se saber que esses criadores poderão ainda ganhar dinheiro com a utilização das músicas nos seus vídeos, espera-se que sejam divulgadas mais informações nos próximos meses.

Além do YouTube, de acordo com o Digital Trends, também outras plataformas, como o Facebook, estão a apostar na liberalização de músicas protegidas. Neste caso, a rede social da Meta lançou um programa próprio chamado Music Revenue Sharing, que permite aos criadores de conteúdo ganhar dinheiro com os vídeos nos quais incluam música licenciada e que esteja na biblioteca do Facebook (cerca de 20 %).

Esta tendência poderá ser mais uma forma que as plataformas encontraram de encorajar os criadores a produzir conteúdo original.

