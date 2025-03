YouTube anuncia finalmente o Premium Lite, um plano mais barato sem anúncios

Após meses de rumores e especulações, o YouTube confirmou o lançamento do Premium Lite, um novo plano de subscrição mais acessível e sem anúncios. Inicialmente, o Premium Lite será lançado nos EUA, com a possibilidade de expansão para outros países no futuro.

YouTube revela todas as informações

Num artigo publicado no seu blogue oficial, o YouTube revelou os detalhes desta nova subscrição de baixo custo. O Premium Lite custa metade do valor da versão completa do YouTube Premium, mas não inclui duas funcionalidades importantes: downloads para visualização offline e acesso ao YouTube Music.

Os utilizadores que desejem ouvir música ou assistir a videoclipes sem anúncios terão de optar pelo serviço Premium completo.

Apesar de muitos utilizadores poderem abdicar destas funcionalidades, há uma limitação que pode ser um entrave para alguns: o Premium Lite não permite a reprodução em segundo plano. Isto significa que, ao ouvir um podcast ou um vídeo longo, a reprodução será interrompida caso o ecrã do dispositivo seja desligado.

Esta funcionalidade faz parte do pacote completo do YouTube Premium e não estará disponível na versão mais económica.

Que vídeos não terão anúncios?

Segundo o YouTube, os subscritores do Premium Lite não verão anúncios em vídeos de categorias como gaming, moda, beleza, notícias e outras. No entanto, a plataforma não especificou claramente o alcance desta funcionalidade, o que significa que alguns anúncios podem continuar a aparecer em conteúdos de categorias não mencionadas.

O Premium Lite também não elimina a publicidade de conteúdos musicais, Shorts ou resultados de pesquisa. Os anúncios poderão surgir enquanto navega pela aplicação ou pelo site, o que limita a experiência sem publicidade em algumas áreas da plataforma.

Existem ainda outras funcionalidades que continuarão a ser exclusivas da versão Premium completa:

O painel de controlo para subscritores;

Qualidade de vídeo 1080p Premium em transmissões ao vivo e Shorts;

Modo PiP (Picture-in-Picture) em dispositivos móveis;

A opção de retomar a reprodução exatamente onde parou.

O YouTube deixou claro que quem quiser a experiência mais completa terá de optar pela subscrição mais cara.

O YouTube confirmou que o Premium Lite terá um custo de 7,99 dólares e já está disponível nos EUA desde ontem. No entanto, não foram divulgadas informações sobre uma eventual chegada a outros países. Caso o serviço seja lançado em Portugal, e fazendo uma regra de 3 simples, é expectável que o preço seja entre 5 e 6 euros.

