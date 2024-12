Pesquisa no Google vai ficar mais simples graças a uma novidade copiada do Gemini

IA e a Google andam de mãos dadas. A empresa de Mountain View tem vindo a melhorar os seus principais produtos e funcionalidades há meses. Nas últimas semanas foram conhecidos os planos que a Google tem para integrar a IA nos seus produtos. O que se sabe hoje é que a pesquisa vai mudar para sempre graças a uma novidade já usada no Gemini.

O Google está a considerar integrar uma funcionalidade na sua pesquisa para a tornar mais útil para os utilizadores. Passará a ser possível anexar ficheiros e solicitar ao Google qualquer tipo de informação sobre o documento que foi anexado, oferecendo assim maiores possibilidades de utilização para a pesquisa Google.

Graças ao utilizador Khushal Bherwani (@b4k_khushal), que publicou no X uma captura de ecrã, na qual se pode ver esta nova integração na barra de pesquisa do Google. Além disso, foi também adicionado um vídeo onde pode ver a ferramenta em ação.

Um novo ícone aparecerá na barra de pesquisa do Google com o qual os ficheiros podem ser anexados. Este ícone estará localizado entre o ícone do Google Lens e o ícone de pesquisa. Ao clicar nele, o que irá acontecer é que o motor de pesquisa de ficheiros do dispositivo será aberto para escolher o que se pretende enviar para a pesquisa.

Após o upload, podem ser colocadas questões sobre qualquer tipo de conteúdo que se encontre no documento. A funcionalidade acrescenta uma nova dimensão às possibilidades de pesquisa do Google. Apesar de não ser uma revolução porque a mesma funcionalidade pode ser encontrada no ChatGPT.

Logicamente, o Gemini também tem esta funcionalidade e os utilizadores que usam esta IA podem fazer o upload de documentos. O interessante neste caso é a integração. O Google tornará mais fácil para todos os utilizadores utilizarem a IA do seu motor de busca sem terem de visitar explicitamente o Gemini.

Como sempre, resta esperar para ver se a Google irá integrar esta funcionalidade ou se, pelo contrário, é apenas um teste. De qualquer forma, os planos parecem ter como objetivo tornar a IA cada vez mais presente em todos os seus produtos.