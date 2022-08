Sendo o Google a porta de entrada para a Internet, a maioria recorre aqui para encontrar o que precisa e avançar na navegação. Por isso, e para segurança dos utilizadores, importa que o que é mostrado seja real e fidedigno.

Claro que a Google persegue esta garantia há muitos anos e agora tem uma novidade para avaliar a informação online. Desta vez, e para ajudar os utilizadores nacionais, a Google abriu a porta a Portugal e esta novidade está a chegar ao nosso país.

Nas próximas semanas, a Google irá começar a disponibilizar a nova funcionalidade Sobre este resultado para pesquisas em português, francês, italiano, holandês, alemão, espanhol na Europa e, em breve, em mais idiomas.

Ao fazer uma pesquisa, ao lado da maioria dos resultados no Google, irá surgir um ícone. Ao ser clicado, este dirá mais sobre o resultado ou funcionalidade e de onde provém essa informação. Este contexto adicional permitirá tomar uma decisão mais informada sobre os websites que a visitar e quais os resultados que serão mais úteis.

Google's "About this result" feature will soon show how widely a source is circulated, reviews about a source, whether a company is owned by another, or even if our systems can’t find much info about a source, helpful context in evaluating information: https://t.co/3RM4EHkhDP pic.twitter.com/I2j5TYvOey