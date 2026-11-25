A fama de devorador de memória acompanha o Chrome há anos, mas o browser voltou a surpreender pela negativa. Vários utilizadores descobriram que continua a consumir entre 300 MB e 700 MB de RAM no Windows mesmo depois de todas as janelas fechadas. O curioso é que isto acontece com a opção de aplicações em segundo plano desligada.

O caso surgiu no Reddit através de um utilizador cansado de abrir o Gestor de Tarefas do Windows para matar processos chrome.exe teimosos. Antes de encontrar a causa, testou quase tudo: limpou a cache e os cookies, desativou extensões, desligou a aceleração por hardware e repôs o navegador de raiz. Nada resultou. O consumo voltava sempre, preso ao perfil.

Gemini no Chrome: processo invisível que prende RAM

A origem do problema está na integração nativa do Gemini no Chrome. Para garantir que o assistente de IA responde de imediato quando é chamado no Windows, o browser mantém componentes pré-carregados em memória de forma permanente. Na prática, fechar o browser deixou de significar libertar o PC da sua presença.

Para quem usa o Gemini a toda a hora para resumir páginas ou tirar dúvidas rápidas, este comportamento até faz algum sentido técnico. O problema está nos portáteis mais modestos ou em máquinas com 8 GB de RAM, onde perder 700 MB sem motivo aparente faz diferença. Pior ainda, a Google não explica de forma clara que esta reserva de memória existe, levando muita gente a achar que está perante um erro grave do sistema.

Desligar Gemini em segundo plano e recuperar memória

Felizmente, não é preciso trocar já para o Firefox ou o Brave para resolver a situação. A solução está escondida nas definições do próprio Chrome, num menu separado das habituais opções de sistema. Basta abrir o menu principal do browser, entrar em Definições, aceder à secção Inovações de IA e abrir o separador dedicado ao Gemini no Chrome.

Dentro da área de Preferências encontra-se a opção responsável por mostrar o Gemini na área de notificação do Windows e ativar o respetivo atalho de teclado. Ao desativar este controlo, o Chrome deixa de segurar o processo ativo quando é fechado, libertando de imediato a RAM ocupada. Quem preferir uma limpeza ainda mais completa pode desligar também o botão do assistente no topo do navegador.

Já com esse menu aberto, vale a pena espreitar a secção de Permissões logo abaixo e desligar a partilha predefinida do separador atual, impedindo o envio constante de contexto para os servidores da Google. Existe ainda a proteção contra fraudes baseada em IA local, útil para segurança, mas que chega a ocupar 20 GB em disco em PCs onde cada gigabyte conta.