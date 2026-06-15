O simulador de voo do Google Earth está agora disponível no seu navegador

A Google disponibilizou ao público nesta sexta-feira passada uma atualização a uma funcionalidade relativamente desconhecida do Google Earth. Exatamente, aperte o cinto, que vai pilotar um avião pelo planeta.

Durante anos, o Google Earth escondeu uma funcionalidade que muitos utilizadores nem sabiam existir. Lançado em 2007, o simulador de voo integrado na versão para computador da plataforma permitia sobrevoar cidades, montanhas e monumentos em todo o mundo. Agora, a Google decidiu dar uma nova vida a esta ferramenta, tornando-a acessível diretamente a partir do navegador.

A novidade elimina a necessidade de instalar aplicações ou software adicional, bastando abrir o Google Earth na web para iniciar uma experiência que mistura exploração geográfica com simulação de voo.

O simulador de voo já está disponível na versão web

A Google anunciou que o modo Flight Simulator passou a estar disponível através da versão online do Google Earth. A funcionalidade pode ser encontrada ao clicar em “Explore Earth” e, posteriormente, na secção Ferramentas, onde surge como a última opção do menu.

Embora esta funcionalidade já existisse há quase duas décadas, permanecia praticamente desconhecida para a maioria dos utilizadores, uma vez que estava limitada à aplicação para computador.

Com esta mudança, qualquer pessoa pode levantar voo virtualmente sobre praticamente qualquer ponto do planeta em poucos segundos.

Como começar a voar

Para uma experiência mais interessante, recomenda-se escolher previamente uma localização para explorar antes de iniciar o simulador. Caso contrário, é possível que o ponto inicial seja uma área pouco apelativa, como uma vasta zona oceânica.

Outro passo importante consiste em alterar o tipo de visualização de “Mapa” para “Satélite”. Esta opção permite obter imagens fotorrealistas e torna os voos muito mais impressionantes, especialmente sobre grandes cidades, cadeias montanhosas ou locais emblemáticos.

Para iniciar o simulador de voo, faça o seguinte:

No computador, abra o Google Earth. Na parte de cima do ecrã inicial, clique em Explorar a Terra. Abra o menu Ferramentas na barra de menu superior. Selecione flight Simulador de voo no menu.

Não é o Microsoft Flight Simulator, mas continua a ser divertido

A Google disponibilizou também documentação de apoio que explica como controlar a aeronave através do teclado ou do rato.

Naturalmente, esta experiência está longe do nível de detalhe e realismo oferecido por simuladores dedicados, como o Microsoft Flight Simulator. Ainda assim, o sistema exige alguma aprendizagem inicial para controlar corretamente a direção, altitude e velocidade do avião.

Felizmente, os acidentes não têm consequências graves. Caso a aeronave colida com o terreno, o simulador interrompe o voo e permite reposicionar o aparelho numa altitude segura para continuar a exploração.

Uma forma diferente de descobrir o planeta

Mais do que um jogo, o Flight Simulator do Google Earth funciona como uma forma alternativa de explorar o planeta. Sobrevoar cidades conhecidas, seguir linhas costeiras ou atravessar cadeias montanhosas oferece uma perspetiva única sobre os dados geográficos e imagens de satélite que a plataforma reúne há anos.

Para quem gosta de aviação, geografia ou simplesmente de descobrir novos locais, esta funcionalidade recuperada pela Google poderá transformar-se numa das surpresas mais interessantes do Google Earth em 2026.