O Google Maps enlouqueceu? Erro bizarro encheu ecrãs de acidentes falsos

Quem abriu o Google Maps para planear uma viagem este fim de semana deparou-se com um cenário digno de filme de catástrofe. De forma inesperada, as estradas de várias cidades surgiram inundadas de ícones vermelhos a assinalar acidentes de trânsito em série, sugerindo um caos absoluto nas vias que pura e simplesmente não existia no alcatrão.

Os relatos começaram a multiplicar-se através de publicações no Reddit, com automobilistas intrigados ao verem cruzamentos tranquilos transformados em supostas zonas de perigo. No ecrã, os alertas visuais apareciam exatamente no mesmo formato dos avisos habituais que qualquer condutor costuma marcar quando se depara com um incidente real no trajeto.

Falha técnica nos servidores baralha o trânsito no ecrã

A funcionalidade de alertas comunitários chegou aos smartphones em 2019, mas ganhou força nos últimos anos ao desembarcar diretamente no Android Auto e no Apple CarPlay. A lógica do sistema é simples e depende da interação entre condutores: alguém assinala o perigo e quem passa a seguir confirma se o problema continua lá ou desmente a ocorrência, permitindo ao algoritmo apagar o ícone expirado.

Desta vez, o mecanismo automático falhou por completo. Estes avisos fantasma ficaram colados ao mapa durante mais de 17 horas seguidas sem qualquer expiração. Isso afastou de imediato a hipótese de ser apenas um utilizador a fazer partidas. Isto porque as ferramentas de moderação teriam bloqueado essa conta em minutos.

Uma distribuição geográfica que ninguém consegue explicar

A anomalia torna-se ainda mais curiosa na forma como afetou o mapa no terreno. Zonas metropolitanas inteiras, como a cidade de Chicago, surgiram completamente cheias de acidentes em praticamente todas as esquinas. Já outros pontos urbanos, como Seattle, mantiveram a navegação limpa e sem qualquer vestígio de problemas.

O comportamento dos dados aponta diretamente para um problema interno nos servidores da plataforma. Obrigou a equipa de desenvolvimento a intervir diretamente no código para limpar a base de dados. O facto de a situação ter acontecido num fim de semana acabou por arrastar o tempo de resolução, deixando a interface poluída durante horas.

Para quem continuar a apanhar estes falsos incidentes durante o caminho, o melhor remédio passa por tocar no botão que indica que o obstáculo já não se encontra na via. É uma ajuda prática que força a limpeza manual enquanto a correção definitiva não é aplicada nos servidores centrais.