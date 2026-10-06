IA vence Google? Gigante suspende programa milionário após inundação de bugs falsos!

A IA prometeu revolucionar a deteção de vulnerabilidades de segurança, mas o tiro acabou por sair pela culatra. A Google foi forçada a congelar as submissões no seu programa de caça aos bugs. As equipas internas deixaram de conseguir lidar com o volume gigantesco de relatórios automáticos que chegavam diariamente aos técnicos.

O cenário tornou-se insustentável no início deste mês de outubro. Milhares de utilizadores e curiosos começaram a colocar ferramentas de IA generativa a vasculhar código-fonte. Submeteram tudo o que aparecia à frente na esperança de receber recompensas avultadas. O resultado foi uma autêntica enchente de notificações sem qualquer sentido. Isso obrigou os engenheiros da Google a perder dias a analisar falhas que na verdade nunca existiram.

Alucinação dos algoritmos de IA satura Google

Criado com o objetivo de blindar projetos cruciais de código aberto como a linguagem Go, a plataforma Angular ou o Fuchsia, o programa previa prémios monetários atrativos. Os valores pagos a quem encontrasse uma falha legítima oscilavam entre quantias modestas e mais de trinta mil dólares por falha crítica confirmada. Com as novas ferramentas automáticas, a tentação do dinheiro fácil atraiu uma quantidade absurda de submissões fraudulentas ou delirantes.

O maior problema reside nas chamadas aluminações dos modelos IA. As plataformas automatizadas geravam explicações detalhadas, passos de exploração e códigos de ataque que pareciam legítimos à vista, mas que eram pura ficção. Em vez de acelerar a proteção, os analistas humanos viram o seu tempo ser consumido quase na totalidade a descartar relatórios inventados por máquinas, deixando pouco espaço para verificar vulnerabilidades genuínas.

Regresso previsto em 2027 e alerta para segurança

Perante este bloqueio operacional, a gigante das pesquisas decidiu fechar temporariamente novas submissões de vulnerabilidades nesta vertente de código aberto. Entrou em vigor no primeiro dia de outubro e a empresa já garantiu que só no início do primeiro trimestre do próximo ano voltará a rever a estrutura deste mecanismo. Até lá, a Google vai trabalhar em novos filtros e métodos de validação para travar de vez os disparates.

É importante sublinhar que os alertas enviados antes do fecho continuarão a ser devidamente analisados e pagos caso se comprove a sua eficácia. Da mesma forma, os relatórios focados na cadeia de distribuição de software e os restantes programas de recompensas mantêm-se em pleno funcionamento. A comunidade é agora convidada a focar os esforços nas outras vias oficiais ou no programa de envio direto de correções em código.

Este episódio caricato expõe com clareza uma das maiores ironias da era tecnológica atual. Ao mesmo tempo que a IA acelera a produtividade e ajuda as grandes empresas, a sua vulgarização descontrolada está a colocar em causa a viabilidade dos programas comunitários de recompensas. Se mesmo uma tecnológica com os recursos da Google foi obrigada a suspender operações para respirar, o futuro dos programas de bug bounty terá forçosamente de mudar.