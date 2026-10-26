Google vai usar Gmail e Fotos para anúncios: o que mudou e como desativar

Quem usa serviços da Google há vários anos habituou-se a uma garantia elementar. A caixa de correio e as fotografias pessoais estavam fora do radar dos anúncios. Essa salvaguarda acaba de mudar. Uma atualização às políticas de privacidade da empresa veio abrir uma exceção inédita, ligando o conteúdo do Gmail, do Drive e do Google Fotos à apresentação de publicidade personalizada.

Até aqui, o texto oficial garantia que os anúncios não usavam ficheiros guardados nesses serviços. A frase mantém-se, mas ganhou uma condição determinante. O documento indica que esses dados podem ser aproveitados caso decida partilhá-los com outros serviços da marca que suportem anúncios comerciais. Na prática, a barreira que protegia o conteúdo pessoal dos motores de marketing deixou de ser intocável.

Papel da nova Inteligência Pessoal da Google

O motivo desta mudança chama-se Inteligência Pessoal. Esta função, desenhada para potenciar as capacidades do Gemini, serve como ponte entre diferentes ferramentas. Quando o utilizador autoriza o sistema a cruzar informação para encontrar bilhetes de viagem no correio ou recibos numa fotografia, essa ligação passa a estar acessível a ferramentas adicionais como a Pesquisa.

Ao autorizar essa ponte, a Pesquisa ganha margem para processar o contexto pessoal e utilizá-lo na personalização de conteúdos, incluindo anúncios. A empresa assegura que dados de identificação, como o nome ou o endereço de email, nunca chegam aos anunciantes. Ainda assim, o perfil que define quais os anúncios exibidos no ecrã passa a alimentar-se diretamente desses ficheiros privados.

O negócio da publicidade vive de detalhe e relevância direta. Se o sistema deteta reservas de viagens no correio ou fotos de artigos específicos, esse contexto torna-se valioso para afinar campanhas no motor de busca. Muitos utilizadores ativam estas novidades pela comodidade diária, sem reparar nas entrelinhas contratuais que associam a assistência inteligente à segmentação de produtos comerciais.

Como verificar e desligar a opção na conta

Para já, a ativação da Inteligência Pessoal continua opcional e depende de consentimento prévio do utilizador. O risco reside na facilidade com que estes pedidos surgem em ecrãs de configuração rápida, onde a tendência habitual é aceitar tudo. Quem prefere manter mensagens e fotografias isoladas dos algoritmos comerciais deve rever as permissões da conta sem demoras desnecessárias.

O controlo faz-se na área de Dados e Privacidade da conta Google, entrando nas definições de personalização e acedendo à gestão de recomendações na Pesquisa. É aí que se desativa o cruzamento de dados entre serviços ou se desligam as recomendações personalizadas. Bastam dois minutos para rever estas opções e evitar que a conveniência inteligente resulte em publicidade indesejada.