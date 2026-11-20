A Google assinou um acordo com a Blue Origin, de Jeff Bezos, para lançar pequenos centros de dados em satélites. A parceria faz parte do Project Suncatcher, a experiência da Google para executar sistemas de inteligência artificial (IA) no espaço.

O que vai ser lançado e quando

Cada satélite terá uma capacidade próxima da de um rack de centro de dados, o armário onde se montam os servidores. A bordo seguem servidores e várias TPU, os processadores que a Google desenvolve para tarefas de IA.

Os satélites vão ocupar uma órbita sol-síncrona e viajam no New Glenn, o foguetão de grande capacidade da Blue Origin. O primeiro lançamento só está previsto para o início de 2029.

A Google descreve o projeto como uma aposta de longo prazo para aproveitar a energia solar abundante no espaço. O objetivo é aliviar a pressão que os centros de dados em terra exercem sobre as redes elétricas, os terrenos, os sistemas de arrefecimento e as comunidades vizinhas.

Em outubro, a Google já tinha colocado em órbita terrestre baixa o seu primeiro satélite servidor de IA. Esse protótipo, porém, só consegue funcionar 15 minutos de cada vez.

Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI — Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026

Os obstáculos técnicos e financeiros

No espaço, o arrefecimento convencional não funciona, por isso o calor tem de sair através de tubos e painéis. Fazer crescer estes sistemas é muito difícil, e esse é um dos maiores desafios do projeto. A radiação levanta outro problema. Pode provocar “bit flips”, em que um bit muda sozinho de 1 para 0 ou ao contrário, o que põe em risco os cálculos.

Os custos também pesam. Um lançamento de um Falcon 9, da SpaceX, ronda os 74 milhões de dólares, e a carga mal chega para o equipamento de uma pequena sala de servidores.

Há ainda o perigo de colisões em cadeia, conhecido como síndrome de Kessler. Os objetos em órbita terrestre baixa passaram de menos de 2 mil para mais de 47 mil.

E a Google não está sozinha nesta corrida. A SpaceX, de Elon Musk, também tem estudado centros de dados orbitais, tal como a startup Starcloud.

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