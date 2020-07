Mesmo com problemas internos, os gigantes da tecnologia não deixaram de ajudar os utilizadores com os seus serviços durante os picos da COVID-19. Empresas como a Google têm colocado nas suas plataformas principalmente toda a informação possível.

Para além destes dados, há também conselhos e informações úteis, importante e essencial para ajuda aos utilizadores. Nesta linha o Maps recebeu agora uma novidade importante, que vai ajudar os utilizadores a não se esquecerem de usar máscaras para se protegerem.

Mais uma ajuda essencial que chega ao Google Maps

Com toda a utilização que têm, os serviços da Google são a montra ideal para que sejam propagadas informações úteis sobre a COVID-19. A empresa tem assumido esse papel e usa acima de tudo estas plataformas para disseminar o apoio que os utilizadores necessitam para ultrapassar esta fase.

O Google Maps tem sido um dos eleitos de maior sucesso, onde a empresa tem focado o seu esforço, alertando os utilizadores para zonas problemáticas. Há ainda informações sobre os serviços e a sua disponibilização, no contexto de pandemia e a forma como os utilizadores lhes podem aceder.

Lembrar o uso de máscara para prevenir a COVID-19

A mais recente novidade que o Maps tem foca-se novamente em ajudar os utilizadores e dar-lhes ajuda. Sempre que a app deste serviço da Google for aberto no smartphone, será mostrado um lembrete para que seja usada uma máscara de proteção.

Esta informação pode parecer simples, mas vai recordar para a necessidade de usar esta proteção. Sendo uma app usada na rua, e de forma recorrente, os utilizadores vão assim ser lembrados para a necessidade constante de usar máscara.

Mais informação sobre a proteção dos utilizadores

Surge na zona inferior da interface do Google Maps, de forma bem visível para o utilizador. Para além do da imagem animada da colocação de uma máscara, é ainda fornecido um link que remete para a página do Google com informações e recursos sobre a COVID-19.

Por agora sabe-se que esta novidade está apenas presente no Android e nos EUA. Espera-se que em breve seja alargada ao iOS e sobretudo a outros países onde a COVID-19 tem estado a ter um crescimento grande. A Google controla do seu lado esta novidade, por isso brevemente devem surgir novidades.