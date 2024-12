Google testa novidade no YouTube para ajudar a ver os melhores vídeos

Mais que a sua interface, o YouTube procurado melhor as funcionalidades e o próprio funcionamento do serviço. Com a vontade de manter os utilizadores presentes na plataforma, a Google quer dar opções que facilitem a utilização. A mais recente traz um novo botão, que vai ajudar a ver os melhores vídeos.

Google testa novidade no YouTube

Com o seu vasto arquivo de vídeos e recursos em constante expansão, o YouTube oferece aos seus utilizadores um vasto lote de funcionalidades. Recentemente, a plataforma de vídeos da Google passou a exibir vídeos aleatórios aos utilizadores com a funcionalidade Play Something. Assim, consegue dar aos utilizadores novos temas dentro dos seus interesses.

O YouTube está agora a experimentar uma nova funcionalidade que irá enriquecer a experiência do utilizador na sua aplicação Android. O novo botão, com o nome “Play Something”, abre conteúdos aleatórios, eliminando a necessidade de o utilizador fazer uma seleção na interface. Ainda que possa ser considerado apenas um atalho, torna-se importante na interface e na usabilidade.

O novo botão, que aparece no canto inferior direito da aplicação Android do YouTube, acima do menu inferior, abre um leitor de vídeo vertical semelhante ao formato Shorts. Os utilizadores recebem recomendações de vídeo personalizadas com base no seu histórico de visualização e preferências.

Ter os melhores vídeos na interface

No ecrã vertical do vídeo, existem botões para interações básicas como gostar, não gostar, comentar e partilhar. Na parte inferior existe uma linha do tempo. Esta funcionalidade utiliza Shorts não apenas para vídeos curtos, mas também para vídeos padrão.

O botão “Play Something” desaparece quando o minij-player que aparece na parte inferior do ecrã é ativado. Esta escolha de design permite que os utilizadores se concentrem no vídeo, mantendo a interface organizada. Esta decisão mostra como há atenção no detalhe e na próprio usabilidade desta interface.

Ainda que esteja em testes, esta novidade poderá em breve ser lançada para todos os utilizadores. Este é o procedimento normal na Google, tanto para o YouTube como para os seus restantes produtos. Resta apenas aguardar e ver o que a gigante das pesquisas tem preparado.