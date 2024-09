Google prepara plano que duplicará o seu armazenamento por menos de 1€

Há alguns anos, 15 GB era espaço mais do que suficiente para gerir quase todas as contas Google. Contudo, hoje em dia, esta quantidade de GB gratuitos limitou seriamente a forma como os serviços da empresa podem ser utilizados. Para atenuar esta situação, a Google está a preparar um plano específico chamado One Lite, que adiciona mais 15 GB de armazenamento extra.

15 é pouco, 100 é muito...

O que no início era um armazenamento exclusivo para o Gmail e o Drive, tornou-se, com o tempo, um saco para tudo o que está relacionado com a Google, até mesmo o Fotos. Isto limitou a forma como usamos os serviços da empresa.

Portanto, a Google tem os planos One, que são pacotes de armazenamento alargado a que se pode aceder por alguns euros por mês. O mínimo é de 100 GB, que em Portugal custa 1,99 euros/mês, e que pode ser muito para alguns utilizadores que só querem um pouco mais de 15 GB.

Bem, hoje sabemos que a Google está a preparar um plano chamado One Lite, que adiciona mais 15 GB de armazenamento extra à conta e custa apenas alguns cêntimos por mês. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas vários utilizadores em alguns mercados já conseguiram inscrever-se.

O plano é bastante especial na medida em que, ao contrário das outras opções, a sua compra não dá acesso ao Gemini ou às funcionalidades especiais da Google. Apenas expande o armazenamento e destina-se a utilizadores que precisam de um pouco mais de armazenamento na nuvem, mas para quem 100 GB é demasiado.

Google One Lite: de 15 GB a 30 GB por uns cêntimos

O Google One Lite foi apresentado na Índia. E, embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, as imagens revelam um preço de 59 rupias por esses 30 GB de armazenamento na nuvem. Ou seja, 0,64 euros ou 0,70 dólares.

Naturalmente, os preços destes serviços em países como a Índia são mais baratos do que no resto do mundo, mas é possível comparar este plano Lite com os restantes para ver quanto poderá custar se chegar a Portugal.

Na Índia, a Google oferece o plano de 30 GB por 59 rupias, um preço 54% mais barato do que a mensalidade de 100 GB. Portanto, se aplicarmos este mesmo desconto em Portugal à opção de 1,99 euros para os 100 GB, obtemos que o plano de 30 GB Lite custaria cerca de 0,92 euros.

Por outras palavras, resolver os problemas de armazenamento da sua conta Google custaria menos de um euro por mês. Isto é, desde que 15 GB extra sejam suficientes, caso contrário, deve considerar outros serviços ou os planos mais avançados.

Atualmente, não se sabe se este plano Google One Lite estará disponível para todos. É possível que a Google o reserve exclusivamente para países emergentes como a Índia, embora nada seja certo. Dentro de alguns dias, a empresa deverá poder responder a estas questões.

