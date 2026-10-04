Google mudou a IA Gemini no telemóvel e nunca mais vai usar outra app de viagens

A Google continua imparável na evolução da sua IA e acaba de lançar uma funcionalidade que promete mudar a rotina de quem viaja ou procura novos locais. A app móvel do Gemini recebeu uma ferramenta dedicada de mapas, desenhada para fornecer respostas muito mais precisas com base na localização do utilizador. Surge de forma nativa no Android e iOS, deixando para trás a necessidade de descrever locais ou introduzir endereços.

A novidade foca-se na facilidade de utilização e na rapidez de resposta no dia a dia. Em vez de depender de longos parágrafos para enquadrar um pedido, o utilizador pode agora simplesmente apontar no ecrã o que pretende analisar. O assistente inteligente passa a utilizar essa informação visual como referência geográfica direta, tornando as recomendações de restaurantes, pontos de interesse, monumentos ou rotas de passeio incrivelmente mais diretas e contextualizadas no smartphone.

Um mapa interativo na palma da mão para descobrir qualquer cidade

Para aceder a esta novidade, os utilizadores apenas precisam de olhar para o carrossel inferior da aplicação do Gemini. A nova ferramenta de mapas surge ao lado dos atalhos habituais para fotografias, câmara, ficheiros e Drive, integrando-se de forma natural na interface. Ao tocar na opção, o ecrã abre de imediato um mapa interativo com a localização atual e uma demarcação circular focada em redor.

Esta área de foco não é estática e dá total liberdade a quem está a planear uma deslocação. É possível aproximar a imagem com os dedos, ajustar o perímetro de pesquisa ou recorrer à barra de busca superior para saltar para qualquer ponto do globo. Assim que a zona pretendida estiver enquadrada, basta carregar na opção de explorar essa área, fixando de imediato aquele recorte geográfico à conversa com o modelo de inteligência artificial.

Adeus aos comandos antigos: o arroba passa a mandar no Gemini

A partir do momento em que o mapa fica anexado à caixa de escrita, qualquer pergunta feita ao Gemini passa a ter essa região como limite e contexto absoluto. Fica muito mais simples descobrir onde estacionar, encontrar cafés acolhedores nas redondezas ou delinear um roteiro de tarde sem receber sugestões desenquadradas. A funcionalidade já começou a ser distribuída em larga escala para todos os utilizadores móveis, embora continue ausente da versão web para computadores.

A par desta novidade visual, a Google aproveitou a mais recente versão beta da sua aplicação para rever a forma como os utilizadores ativam comandos rápidos. A tradicional barra inclinada que permitia chamar atalhos e ferramentas está a ser descontinuada pela tecnológica. No seu lugar entra o já universal símbolo do arroba, permitindo aceder a competências e conetores externos a partir de uma janela única e muito mais intuitiva.

Esta uniformização de comandos junta-se à transição das antigas Gems para as novas competências integradas no assistente. Com a nova ferramenta de mapas disponível em pleno e a chegada destes atalhos unificados, a Google demonstra que o futuro do Gemini passa por ser prático, imediato e totalmente adaptado ao ritmo do telemóvel.