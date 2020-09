A Google, a meio da quarentena, quando parte do mundo estava em casa a trabalhar e a estudar, decidiu tornar o Google Meet numa plataforma de videoconferências livre para todos. Com isto, de forma gratuita, os utilizadores com uma conta Google poderiam criar reuniões, de forma gratuita, até 100 pessoas.

A Google, na altura, já havia referido que esta oferta não era para sempre. Depois de 30 de setembro voltam a ser impostas algumas limitações.

O Google Meet popularizou-se com pandemia, tal como outros serviços de videoconferência. A fiabilidade do serviço e o facto da Google o ter aberto a todos os utilizadores fez dela uma opção para muitas conversas de negócios, muitas aulas e reuniões de amigos e família.

De recordar que a plataforma Google Meet estava apenas disponível para clientes do setor empresarial ou de educação, via G Suite.

Google Meet gratuito terá novas limitações

Mantendo-se ainda com um plano gratuito, a partir de 30 de setembro, vão ser impostas algumas restrições relevantes. Nomeadamente, a duração das reuniões. Depois de 30 de setembro, passarão a estar limitadas a 60 minutos, quando, não tinham limitação de tempo imposta.

O site The Verge contactou a Google para perceber se poderiam existir alterações às indicações dadas em abrir, mas um porta-voz da empresa referiu que não.

Não temos nada a comunicar sobre mudanças na promoção e recursos avançados que expiram [a 30 de setembro]

No final do mês, o acesso a recursos avançados para clientes do G Suite e do G Suite for Education, incluindo reuniões com até 250 participantes, transmissões ao vivo de até 100 mil pessoas num único domínio e a gravação de reuniões no Google Drive.

A limitação de tempo em videoconferências gratuitas é algo relativamente comum noutras plataformas, nomeadamente, na tão afamada plataforma Zoom que tanta popularidade ganhou nesta pandemia.

Saiba mais sobre o Google Meet e os planos disponíveis do G Suite aqui.