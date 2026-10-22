Google Maps leva Gemini para o CarPlay e permite conversar durante a viagem

A inteligência artificial da Google está a chegar a mais condutores. O Google Maps começou a receber a integração do Gemini no Apple CarPlay, permitindo fazer perguntas e dar instruções por voz durante a navegação. Encontrar um destino ou alterar o percurso passa, assim, a ser uma experiência mais próxima de uma conversa.

Gemini chega ao Google Maps no CarPlay

A novidade permite aceder ao assistente através do ícone do Gemini, apresentado na lateral direita do ecrã durante a navegação. A partir daí, o condutor pode fazer perguntas e encadear pedidos.

Por exemplo, é possível procurar um parque com uma boa vista sobre a cidade, perguntar se a meteorologia é favorável para uma visita e, depois, pedir indicações para lá chegar, evitando portagens. O objetivo é reduzir os passos necessários para encontrar informação e ajustar a viagem.

Mais informação e pedidos por voz

Esta abordagem dá continuidade à experiência de navegação com Gemini que a Google anunciou para o Maps em Android e iOS.

Entre as possibilidades apresentadas pela empresa estão a pesquisa de locais ao longo do percurso, a consulta de postos de carregamento para veículos elétricos e a comunicação de perturbações no trânsito através da voz.

Na prática, a utilidade desta integração estará na capacidade de resolver pequenos pedidos durante uma deslocação. Procurar uma paragem ou obter mais informação sobre o destino pode tornar-se mais simples quando a aplicação consegue acompanhar uma sequência de perguntas.

E quando chega a Portugal?

Segundo a informação divulgada sobre o lançamento, o Gemini no Google Maps para CarPlay já está disponível nos Estados Unidos e a distribuição global está em curso. Ainda não foi indicada uma data específica para Portugal.

Há, contudo, um detalhe a acompanhar: no momento da consulta, a página de ajuda da Google ainda indicava que o Gemini não estava disponível no CarPlay. A documentação e as notícias sobre o lançamento apresentam, por isso, informação diferente nesta fase.