Os trabalhos da Google no Maps tem sido intenso. Mesmo com outras propostas interessantes no mercado, este serviço de mapas tem crescido e melhorado ao longo do tempo, com novidades e com melhorias constantes.

Por vezes a gigante da pesquisa testa novidades de forma discreta, mas que se revelam importantes. É o caso que está a acontecer agora, com uma novidade adicionada, de forma discreta e ainda não acessível a todos. Esta vai ser muito importante para quem usa o Google Maps na estrada.

Novidade discreta para o Google Maps

Ainda está longe de estar massificada ou de ser disponibilizada a todos, mas o Google Maps parece ter uma novidade a caminho. Esta vai integrar-se de forma completa nos mapas e pode ser o início de uma melhoria ainda maior que pode chegar mais tarde.

Tem estado a ser relatado por alguns utilizadores que nos mapas agora está disponível a presença de semáforos. Estes por agora limitam-se a ser apenas representativos e para indicar a sua presença aos condutores, para uma maior atenção na estrada.

Semáforos para alertar os condutores

Por agora a integração parece ser feita apenas nos mapas e igualmente nas indicações de condução. Não está a ser notificado como um elemento da estrada, mas surge com o seu ícone próprio, para alertar os condutores da sua presença no trajeto dos condutores.

Espera-se que mais tarde a presença destes semáforos seja mais generalizada e que traga outras novidades. Espera-se que possa em breve ser integrado nas indicações de condução, alertando para a sua presença e até dar indicações em tempo real aos utilizadores.

Ajuda importante para quem anda na estrada

Do que tem sido revelado, é ainda uma apresentação limitada a algumas áreas e a alguns utilizadores. Parece não estar limitado a uma versão específica do Google Maps e nem se sabe quando será disponibilizado para todos os utilizadores deste serviço.

Na verdade esta não é uma novidade da Google para o Maps. A Apple com o iOS 13 apresentou uma solução similar para o seu serviço de mapas. Espera-se que em breve a Google alargue esta novidade no Maps a mais áreas e sobretudo a mais utilizadores.