Google I/O: Gemini e inteligência artificial são o foco de todas as novidades apresentadas

Ontem foi o primeiro dia da Google I/O e, como é normal, as novidades foram muitas. Com o foco na IA e em especial no Gemini, a gigante de Mountain View mostrou as suas novidades para os próximos meses e como isso irá chegar aos utilizadores. É hora de conhecer todas as novidades reveladas.

A revolução chega com o Gemini Omni

A gigante de Mountain View voltou a centrar todas as atenções no desenvolvimento da inteligência artificial durante a sua conferência anual de programadores. Com o foco firmemente virado para o aumento da produtividade e para a criação multimédia avançada, a tecnológica revelou uma nova geração de ferramentas.

O ecossistema renovado promete mudar por completo a forma como interagimos com os computadores e com os serviços digitais do nosso quotidiano, reduzindo barreiras técnicas. O grande destaque do evento foi a apresentação oficial do Gemini Omni, um modelo generativo de última geração capaz de processar e criar conteúdos combinando múltiplos formatos de dados em simultâneo.

Numa primeira fase de expansão, a plataforma vai focar-se sobretudo na produção e na edição inteligente de vídeo, expandindo as suas capacidades nativas para o texto e imagem mais tarde. De acordo com a empresa, este avanço representa um salto significativo na compreensão do contexto do mundo digital por parte dos algoritmos de aprendizagem.

A primeira versão comercializável desta tecnologia, batizada de Gemini Omni Flash, fica disponível de imediato na aplicação oficial da marca e começará a integrar nativamente novas ferramentas de edição criativa no YouTube Shorts. A integração profunda da inteligência artificial nos serviços tradicionais da marca trouxe novidades há muito aguardadas pelos utilizadores.

Falar o YouTube e documentos criados pela voz

O motor de busca de vídeos passa a contar com o "Ask YouTube", uma interface de conversação direta. Esta funcionalidade inovadora permite aos utilizadores fazer perguntas complexas sobre as gravações e saltar automaticamente para o trecho exato que contém a resposta pretendida, otimizando o consumo de informação multimédia.

No campo da produtividade individual e do trabalho colaborativo, o Docs Live promete eliminar quase por completo a necessidade de digitação detalhada. O sistema foi desenhado de raiz para converter fluxos de pensamento falados em documentos altamente estruturados de forma autónoma. Durante a apresentação principal do evento, Sundar Pichai, sublinhou o impacto desta transição: "Com o Docs Live, pode simplesmente fazer um descarregamento verbal de tudo o que está na sua mente e deixar que o Gemini trate do resto".

O recurso chegará aos subscritores das modalidades pagas já durante o verão, prevendo-se uma expansão gradual para o ecossistema do Gmail e para o Keep nos meses seguintes. Para o setor estratégico do desenvolvimento de software, a empresa lançou o Antigravity 2.0, agora transformado numa aplicação completa de ambiente de trabalho focada na gestão de múltiplos agentes autónomos.

A nova infraestrutura promete acelerar de forma drástica tarefas complexas de programação ao tirar partido do modelo Gemini 3.5 Flash, completando um pacote robusto de soluções que visa consolidar de forma clara a liderança da tecnológica na era dos assistentes digitais integrados.