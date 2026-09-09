Google Fotos muda regra e agora apaga as fotos muito mais cedo na reciclagem

O Google Fotos prepara-se para alterar uma das suas funcionalidades de segurança mais utilizadas por milhões de utilizadores em todo o mundo. A gigante decidiu reduzir de forma drástica o tempo de permanência dos ficheiros eliminados na reciclagem. Esta alteração impacta diretamente a margem disponível para recuperar qualquer fotografia ou vídeo apagado.

Até agora, os conteúdos apagados que contavam com cópia de segurança ativa mantinham-se guardados na reciclagem durante 60 dias antes da eliminação definitiva. Com a nova política que a empresa começou a implementar, essa janela temporal passa a ser de apenas 30 dias. Esta redução corta para metade o prazo que os utilizadores tinham para se arrependerem e restaurarem as suas fotos ou vídeos.

Adeus aos dois meses de segurança no Google Fotos

A novidade já começou a ser visível na aplicação oficial para smartphones Android, através de notificações direcionadas que alertam para a nova regra. A par destas mensagens integradas no sistema, a Google procedeu igualmente à atualização das suas páginas oficiais de suporte técnico. Toda a documentação passa a especificar que as imagens eliminadas contam apenas com um mês de permanência na lixeira virtual.

Esta transformação assume contornos de grande relevância para quem utiliza a plataforma como a sua galeria e arquivo pessoal na cloud. O caixote do lixo funciona como a última salvaguarda contra falhas humanas ou limpezas impulsivas. Durante a vigência do prazo nesta área da plataforma, o processo de restauro é imediato e devolve o ficheiro à biblioteca principal sem qualquer perda de metadados.

Perigo do esquecimento e a eliminação permanente

Quando o limite de 30 dias é ultrapassado, as ações tornam-se irreversíveis para o utilizador. A documentação técnica detalha que, uma vez expirado este período, os ficheiros são eliminados dos servidores e deixam de poder ser recuperados por vias normais. Ferramentas externas de exportação, como o conhecido Google Takeout, também deixam de ser uma alternativa para salvar dados eliminados.

Importa também sublinhar o impacto da sincronização automática que opera nos equipamentos móveis e computadores associados à mesma conta Google. Quando um elemento multimédia é removido a partir do smartphone principal, essa ordem propaga-se de imediato a todos os outros dispositivos ligados ao ecossistema. Um engano cometido num único ponto reflete-se sem demora em toda a estrutura do utilizador.

Apesar de 30 dias continuarem a representar uma janela razoável para a maioria das correções pontuais, o corte impõe uma vigilância acrescida aos hábitos de gestão. Quem estava habituado à folga de dois meses terá agora de rever com maior frequência o conteúdo apagado. A perda de fotografias importantes torna-se um risco real para quem deixar acumular ficheiros na reciclagem.