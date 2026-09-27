Google faz 28 anos: antes de dominar a Internet chamava-se BackRub
Mas há uma curiosidade interessante: o Google não nasceu exatamente neste dia e, antes de se chamar Google, tinha um nome bastante menos memorável: BackRub.
A Google confirmou oficialmente que o Doodle de hoje celebra o seu 28.º aniversário e utiliza deliberadamente um logótipo nostálgico inspirado nos primeiros anos da empresa.
Antes do Google havia o BackRub
A história começa em 1995, na Universidade de Stanford, onde Larry Page conheceu Sergey Brin. No ano seguinte, os dois começaram a trabalhar num novo sistema para pesquisar a World Wide Web.
Ao contrário de muitos motores de pesquisa da época, o projeto analisava as ligações entre páginas para tentar perceber a sua importância. Quanto mais relevantes fossem os sites que apontavam para determinada página, maior poderia ser a importância atribuída a essa página.
O primeiro nome escolhido foi BackRub, precisamente porque o sistema analisava os chamados “backlinks”, as ligações que apontavam para outras páginas. A própria Google confirma esta origem na história oficial da empresa.
Este conceito acabaria por dar origem ao PageRank e tornar-se numa das bases tecnológicas que permitiram ao Google apresentar resultados de pesquisa particularmente relevantes numa Internet que crescia a grande velocidade.
E de onde surgiu o nome Google?
BackRub não durou muito. Page e Brin procuravam um nome que representasse a enorme quantidade de informação que pretendiam organizar. A inspiração surgiu da palavra matemática googol, que representa o número 1 seguido de 100 zeros. Google nasceu como uma variação desse termo.
O objetivo estava alinhado com aquela que viria a ser a missão da empresa: organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil.
O domínio Google.com foi registado a 15 de setembro de 1997, cerca de um ano antes da criação formal da empresa.
Mas o Google não nasceu a 27 de setembro
Aqui começa uma das partes mais curiosas desta história. A Google Inc. foi formalmente constituída a 4 de setembro de 1998. Contudo, há vários anos que a empresa comemora o aniversário a 27 de setembro.
Aliás, nem sempre foi assim. O primeiro Doodle dedicado ao aniversário apareceu a 27 de setembro de 2002. Em 2003, a celebração aconteceu a 8 de setembro; em 2004, a 7 de setembro; e, em 2005, a 26 de setembro.
A partir de 2006, o dia 27 de setembro tornou-se a data utilizada regularmente pela Google para celebrar o aniversário.
Portanto, os 28 anos celebrados hoje são corretos relativamente a 1998, mas 27 de setembro deve ser entendido sobretudo como a data escolhida pela própria Google para assinalar publicamente o seu aniversário.
O primeiro Doodle é ainda mais antigo do que a Google
Há outra coincidência interessante. Os famosos Google Doodles são, tecnicamente, mais antigos do que a própria Google enquanto empresa.
Larry Page e Sergey Brin iam participar no festival Burning Man, no Nevada, e alteraram o logótipo para transmitir uma espécie de mensagem de “fora do escritório”. Colocaram a figura do Burning Man no segundo “o” de Google.
Aquilo que começou praticamente como uma brincadeira tornou-se uma das imagens de marca do motor de pesquisa.
Desde então, a Google criou mais de 5.000 Doodles, dedicados a acontecimentos históricos, cientistas, artistas, invenções, culturas, feriados e personalidades de todo o mundo.
De uma garagem para milhares de milhões de utilizadores
O projeto universitário de Page e Brin rapidamente chamou a atenção dos investidores. Um dos momentos decisivos aconteceu em 1998, quando Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems, decidiu investir 100 mil dólares no projeto. A empresa ainda nem estava formalmente constituída quando o investimento foi acordado.
Depois vieram a garagem, os primeiros servidores, a expansão internacional e uma sucessão de produtos que levariam a Google muito para além da pesquisa.
Hoje, o seu ecossistema inclui serviços como Gmail, Maps, YouTube, Android, Chrome, Google Cloud e Gemini, entre muitos outros.
Desde 2015, a Google faz parte da Alphabet, holding criada para separar o negócio principal da empresa de outras apostas tecnológicas.
28 anos depois, a pesquisa está novamente a mudar
Curiosamente, o 28.º aniversário chega num dos períodos de maior transformação da história da Google.
Durante décadas, pesquisar significava escrever algumas palavras e receber uma lista de páginas. A inteligência artificial generativa está a alterar profundamente esse modelo, permitindo ao motor interpretar perguntas complexas, cruzar informação e apresentar respostas diretamente ao utilizador.
É uma transformação muito diferente daquela iniciada pelo BackRub em Stanford, mas o problema de fundo continua surpreendentemente semelhante: como encontrar e organizar a informação mais relevante num universo cada vez maior de dados?
Há 28 anos, Larry Page e Sergey Brin tentaram responder a essa pergunta analisando links entre páginas. Hoje, a Google tenta voltar a responder-lhe com inteligência artificial.
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