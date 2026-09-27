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Google faz 28 anos: antes de dominar a Internet chamava-se BackRub

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Mas há uma curiosidade interessante: o Google não nasceu exatamente neste dia e, antes de se chamar Google, tinha um nome bastante menos memorável: BackRub.

Ilustração da criação do Google por Larry Page e Sergey Brin

A Google confirmou oficialmente que o Doodle de hoje celebra o seu 28.º aniversário e utiliza deliberadamente um logótipo nostálgico inspirado nos primeiros anos da empresa.

Antes do Google havia o BackRub

A história começa em 1995, na Universidade de Stanford, onde Larry Page conheceu Sergey Brin. No ano seguinte, os dois começaram a trabalhar num novo sistema para pesquisar a World Wide Web.

Ao contrário de muitos motores de pesquisa da época, o projeto analisava as ligações entre páginas para tentar perceber a sua importância. Quanto mais relevantes fossem os sites que apontavam para determinada página, maior poderia ser a importância atribuída a essa página.

Imagem do primeiro nome do Google, chamava-se BackRub
O BackRub foi um projeto pioneiro de motor de pesquisa da Universidade de Stanford, lançado em 1996 por Larry Page e Sergey Brin. Introduziu uma nova forma de classificar os resultados, avaliando a estrutura de ligações da Web e utilizando backlinks para medir a autoridade de uma página, uma forma inicial do PageRank. A funcionar na rede e nos servidores de Stanford, o BackRub evoluiu posteriormente para o Google entre 1997 e 1998.

O primeiro nome escolhido foi BackRub, precisamente porque o sistema analisava os chamados “backlinks”, as ligações que apontavam para outras páginas. A própria Google confirma esta origem na história oficial da empresa.

Este conceito acabaria por dar origem ao PageRank e tornar-se numa das bases tecnológicas que permitiram ao Google apresentar resultados de pesquisa particularmente relevantes numa Internet que crescia a grande velocidade.

Imagem dos fundadores do Google, Page e Brin

E de onde surgiu o nome Google?

BackRub não durou muito. Page e Brin procuravam um nome que representasse a enorme quantidade de informação que pretendiam organizar. A inspiração surgiu da palavra matemática googol, que representa o número 1 seguido de 100 zeros. Google nasceu como uma variação desse termo.

O objetivo estava alinhado com aquela que viria a ser a missão da empresa: organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil.

O domínio Google.com foi registado a 15 de setembro de 1997, cerca de um ano antes da criação formal da empresa.

Mas o Google não nasceu a 27 de setembro

Aqui começa uma das partes mais curiosas desta história. A Google Inc. foi formalmente constituída a 4 de setembro de 1998. Contudo, há vários anos que a empresa comemora o aniversário a 27 de setembro.

Aliás, nem sempre foi assim. O primeiro Doodle dedicado ao aniversário apareceu a 27 de setembro de 2002. Em 2003, a celebração aconteceu a 8 de setembro; em 2004, a 7 de setembro; e, em 2005, a 26 de setembro.

A partir de 2006, o dia 27 de setembro tornou-se a data utilizada regularmente pela Google para celebrar o aniversário.

Portanto, os 28 anos celebrados hoje são corretos relativamente a 1998, mas 27 de setembro deve ser entendido sobretudo como a data escolhida pela própria Google para assinalar publicamente o seu aniversário.

O primeiro Doodle é ainda mais antigo do que a Google

Há outra coincidência interessante. Os famosos Google Doodles são, tecnicamente, mais antigos do que a própria Google enquanto empresa.

O primeiro apareceu a 30 de agosto de 1998, poucos dias antes da constituição da Google Inc.

Larry Page e Sergey Brin iam participar no festival Burning Man, no Nevada, e alteraram o logótipo para transmitir uma espécie de mensagem de “fora do escritório”. Colocaram a figura do Burning Man no segundo “o” de Google.

Aquilo que começou praticamente como uma brincadeira tornou-se uma das imagens de marca do motor de pesquisa.

Desde então, a Google criou mais de 5.000 Doodles, dedicados a acontecimentos históricos, cientistas, artistas, invenções, culturas, feriados e personalidades de todo o mundo.

De uma garagem para milhares de milhões de utilizadores

O projeto universitário de Page e Brin rapidamente chamou a atenção dos investidores. Um dos momentos decisivos aconteceu em 1998, quando Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems, decidiu investir 100 mil dólares no projeto. A empresa ainda nem estava formalmente constituída quando o investimento foi acordado.

Depois vieram a garagem, os primeiros servidores, a expansão internacional e uma sucessão de produtos que levariam a Google muito para além da pesquisa.

Hoje, o seu ecossistema inclui serviços como Gmail, Maps, YouTube, Android, Chrome, Google Cloud e Gemini, entre muitos outros.

Desde 2015, a Google faz parte da Alphabet, holding criada para separar o negócio principal da empresa de outras apostas tecnológicas.

O Google utiliza inteligência artificial para compreender melhor as pesquisas, apresentar respostas mais úteis e personalizar serviços como o Gmail, o Maps e o Google Fotos.

28 anos depois, a pesquisa está novamente a mudar

Curiosamente, o 28.º aniversário chega num dos períodos de maior transformação da história da Google.

Durante décadas, pesquisar significava escrever algumas palavras e receber uma lista de páginas. A inteligência artificial generativa está a alterar profundamente esse modelo, permitindo ao motor interpretar perguntas complexas, cruzar informação e apresentar respostas diretamente ao utilizador.

É uma transformação muito diferente daquela iniciada pelo BackRub em Stanford, mas o problema de fundo continua surpreendentemente semelhante: como encontrar e organizar a informação mais relevante num universo cada vez maior de dados?

Há 28 anos, Larry Page e Sergey Brin tentaram responder a essa pergunta analisando links entre páginas. Hoje, a Google tenta voltar a responder-lhe com inteligência artificial.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
aniversário Google

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  1. Avatar de BRUTUS SUAVIS
    BRUTUS SUAVIS

    "don't be evil"

    Responder
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