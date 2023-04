Google estará a desenvolver novo motor de pesquisa alimentado por IA

O ChatGPT é incrível para responder às nossas dúvidas. Já não precisamos de perguntar ao Google uma variedade de informações. O Bing da Microsoft cresce em termos de utilizadores como nunca, graças às ferramentas potenciadas pela Inteligência Artificial. O Google está ultrapassado e parece que está agora a correr atrás do prejuízo!

Magi será o novo Google com IA

Face à concorrência renovada da Microsoft e da OpenAI, a Google está alegadamente "a correr" para construir um motor de pesquisa "totalmente novo" alimentado por IA. De acordo com o The New York Times, a empresa está na fase inicial da criação de um serviço de pesquisa que tentará antecipar o que se pretende dele, na esperança de oferecer "uma experiência muito mais personalizada".

Sundar Pichai, CEO da Google, já tinha falado destes desenvolvimentos na semana passada, mas a informação ainda esta escassa. Apenas tinha afirmado que "com certeza" as pessoas iriam poder "fazer perguntas ao Google e envolver-se com os LLMs [grandes modelos de linguagem] no contexto da pesquisa".

O projeto não tem "um calendário claro". No entanto, sabe-se que a Google também está a desenvolver um conjunto de novas funcionalidades de IA para o seu motor de pesquisa existente sob o nome de código "Magi".

Entre as características que a Google está a desenvolver está um chatbot que pode responder a questões de engenharia de software e gerar trechos de código. A empresa também experimentou uma funcionalidade que permitiria às pessoas pesquisar música através de uma conversa de chatbot. De acordo com jornal, a empresa atribuiu mais de 160 empregados para a remodelação.

Samsung poderá usar o Bing como motor de pesquisa em vez do Google

Outras novas adições "em várias fases de desenvolvimento" incluem uma funcionalidade Chrome apelidada "Searchalong". Permitiria a um chatbot digitalizar a página web que está a ler para oferecer informação contextual. Por exemplo, se estiver à procura de um lugar para ficar no Airbnb, poderia pedir ao chatbot para lhe dizer o que ver e fazer perto das suas acomodações planeadas.

O "GIFI" e o "Tivoli Tutor", outro par de características experimentais, permitiriam aos utilizadores pedir ao Google Image Search para gerar imagens e conversar com um chatbot para aprender uma nova língua. Vale a pena notar que muitas destas são características que o Google já demonstrou no passado ou que existem noutras plataformas como o Duolingo. Por exemplo, a geração de imagens já está disponível no Google Slides.

O Google planeia anunciar Magi no próximo mês antes de introduzir novas funcionalidades adicionais, em algum momento do outono. Este timing sugere que o projeto fará uma aparição na I/O 2023. A empresa planeia oferecer as funcionalidades dos Magi a um milhão de pessoas nos EUA antes de expandir a disponibilidade para 30 milhões de utilizadores até ao final do ano.

Sublinhando a importância do Magi para o Google, a Samsung terá dito à empresa no mês passado que estava a considerar fazer do Bing a pesquisa por predefinição nos seus dispositivos. A declaração terá enviado a Google para "pânico". O acordo de pesquisa da empresa com a Samsung vale aproximadamente 3 mil milhões de dólares anuais.

Este ano, o seu lucrativo acordo de pesquisa com a Apple, objeto de frequente escrutínio anti-trust, está também a ser renovado.