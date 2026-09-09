Ganhar dinheiro a caminhar para atualizar mapas? Há uma vaga em Lisboa
Há uma empresa que procura profissionais para recolher imagens com uma mochila equipada com câmara, num trabalho presencial em Lisboa. Sim, literalmente é caminhar para atualizar mapas e ganhar dinheiro. Será para a Google ou para a Apple?
As duas tecnológicas recorrem a operadores com câmaras às costas para captar locais inacessíveis aos automóveis, e existe um anúncio para este tipo de trabalho em Lisboa.
Google e Apple também fazem mapas a pé
Além dos conhecidos carros com câmaras, a Google utiliza o Street View Trekker, um sistema transportado numa mochila que permite recolher imagens em percursos pedonais e locais onde os veículos não chegam.
Trilhos, monumentos e outros espaços podem assim integrar as vistas panorâmicas do serviço. A empresa apresenta este equipamento na sua página sobre a recolha de imagens do Street View.
A Apple utiliza igualmente sistemas portáteis, incluindo mochilas, iPhones e iPads, para melhorar o Apple Maps. As imagens podem alimentar o Look Around, que permite explorar ruas através de panoramas ao nível do solo.
A empresa de Cupertino menciona determinadas ruas de Lisboa como exemplo de locais onde a recolha a pé é necessária.
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— Pplware (@pplware) September 9, 2026
Há um anúncio para trabalhar em Lisboa
A TSMG mantém publicado um anúncio para Field Data Collection Specialist/Surveyor, em Lisboa, com formulário de candidatura disponível.
O trabalho consiste em percorrer uma área definida com uma mochila equipada com câmara, recolhendo imagens e dados geográficos para aplicações de mapas. Contudo, o anúncio não identifica o cliente, pelo que não permite associar esta oportunidade à Google ou à Apple.
O horário previsto é de segunda a sexta-feira, entre seis e oito horas diárias. A empresa exige condição física para caminhar cerca de cinco a seis horas por dia, inglês de nível mínimo B1+, carta de condução e disponibilidade para viajar.
A experiência em recolha de dados é valorizada, mas não obrigatória. A TSMG indica que fornece equipamento, formação remunerada e cobertura de despesas de deslocação, plano de dados e cartão SIM.
Quanto se ganha e onde concorrer?
O anúncio não divulga o salário nem uma data de encerramento. A remuneração e a disponibilidade efetiva de lugares devem ser confirmadas com a recrutadora.
Contudo, há algumas informações na web a referir que a Apple Maps paga cerca de 30 dólares (cerca de 27 euros por hora) para os operadores pedestres caminharem e recolherem os dados.
Os interessados podem aceder ao formulário de candidatura da TSMG, anexar o currículo e apresentar uma breve descrição da experiência. São também solicitadas informações sobre carta de condução, disponibilidade para viajar e altura, devido às dimensões da mochila.
Depois gasta o dinheiro que ganhou, a mapear a cidade, em sessões de fisioterapia.