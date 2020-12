Fotos cinematográficas: Google Fotos terá em breve animação 3D para fotos 2D

As animações 3D aplicadas a fotos 2D não são uma novidade no mundo da tecnologia. O Facebook, por exemplo, tem este recurso disponível há já mais de um ano, e são muitas as partilhas que já vimos de imagens do género nos nossos feeds.

A Google está a preparar algo semelhante para o Google Fotos a que irá chamar de cinematic photos (ou fotos cinematográficas, em português).

Fotos cinematrográficas trarão o 3D ao Google Photos

O Google Fotos é um dos mais completos serviços de armazenamento de fotografias com ferramentas de edição bastante avançadas. Em constante evolução, a próxima aposta parece centrar-se no movimento 3D dado a fotografias 2D.

Assim, o Google Photos será capaz de transformar as suas imagens 2D e fazer com que pareçam 3D. O anúncio de tal recurso foi feito hoje no Blog da Google e será chamado de “fotos cinematográficas”. Este será portanto mais um efeito a aplicar automaticamente às fotos, sendo depois revelado no recurso destaques e memórias.

A Google mostrou um exemplo de como uma imagem 2D pode ser transformada numa tal foto cinematográfica, com algum movimento, que faz lembrar as imagens 3D.

Para criar estes efeitos, a empresa refere que foi utilizada a técnica de learning machine para projetar a profundidade de uma imagem e assim reproduzir o efeito. Isto será possível mesmo para as fotografias que não tenham informação das câmaras dedicadas a tal efeito. Depois é então criado o efeito de movimento suave.

Além desta novidade, serão adicionados, já no próximo mês, novos temas para Memórias sobre pessoas e atividades importantes para cada utilizador.