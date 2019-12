O daltonismo é a dificuldade de distinguir as cores. Contudo, a forma mais comum afeta a perceção do vermelho e do verde; seguindo-se a perceção do azul e do amarelo. A ausência total de visão cromática é uma forma grave, mas muito mais rara de daltonismo, condicionando uma visão a preto e branco, além de uma acuidade visual muito baixa. Como no Google Chrome existem extensões para tudo, hoje trazemos algo dedicado aos daltónicos.

Na verdade, esta extensão poderá ajudar a revelar informação sobre a sua visão que provavelmente desconhece.

Esta extensão, desenvolvida pela Colorblind.tech, capacita o Google Chrome com um mecanismo que modifica as cores do ecrã. Desta forma, com as cores apresentadas em padrões específicos, as pessoas daltónicas poderão ver e perceber as imagens de outra forma.

Extensão Chrome Dalton para utilizador daltónico

Chama-se Dalton e está disponível gratuitamente na Chrome Web Store. Assim, esta extensão poderá manipular aquilo que o seu ecrã mostra.

Há utilizadores que, sabendo da sua limitação neste campo, têm já ferramentas para auxiliar na visualização. Contudo, se não tem como alterar as cores do seu computador, ou diretamente não deseja fazê-lo por conta própria, tem a opção de instalar o Colorblind – Dalton.

Com este add-on do Google Chrome, o utilizador irá ter a possibilidade de ajustar os níveis das cores, dependendo do tipo de daltonismo em causa. Esta ferramenta ajusta-se pessoas que têm tritanopia – cegueira para a cor azul; deuteranopia – cegueira para a cor verde; ou protanopia – cegueira para a cor vermelha.

Após instalar a extensão, um ícone com um D será adicionado no canto superior direito do ecrã. Para o ativar terá que clicar nesse ícone e mover o botão no canto superior direito para a direita.

Depois de ativar a extensão, o utilizador deverá selecionar o tipo de daltonismo parcial: Deuteranopia, Protanopia ou Tritanopia.

Posteriormente, já com estas escalas presentes, poderá ajustar os dois controlos deslizantes na parte inferior até que possa ver claramente as letras nas filas do tipo de cegueira de cor selecionada. Isto mudará as cores no Google Chrome para se adequar às suas necessidades visuais.

Será que funciona?

Bom, só alguém com daltonismo poderá avaliar corretamente a utilidade desta extensão. Contudo, 90% das extensões do Chrome não têm mais de mil downloads e o Colorblind – Dalton já ultrapassou as 3.400 instalações. Seguramente muitos utilizadores ainda não conhecem a app e o número de downloads poderá futuramente aumentar.

A extensão carrega o lema “Ajudar as pessoas a ver o mundo colorido“. Assim, usem e abusem desta ferramenta.

Lembramos que a instalação deste software é completamente gratuita, por isso não há impedimento para o usar no seu computador. Além disso, também pode recorrer à utilização desta extensão do Google Chrome no seu telefone Android, se precisar dela.