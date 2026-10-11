Esquece-se de ligar aos seus pais? A IA da Google poderá fazê-lo por si

A inteligência artificial já escreve mensagens, responde a emails, organiza agendas e até faz reservas em restaurantes. Mas a Google quer ir mais longe. Imagine pedir ao seu smartphone para telefonar à sua mãe, avisar que vai chegar atrasado ou perguntar a um amigo se vem jantar. O mais curioso? Não terá sequer de falar ao telefone.

Gemini poderá telefonar aos seus familiares e amigos

A Google está a preparar uma possível evolução do Call for Me (Liga por mim), uma funcionalidade que permite ao assistente Gemini realizar chamadas telefónicas em nome do utilizador.

Atualmente, esta tecnologia já está disponível em fase experimental nos Estados Unidos, para determinados utilizadores do Pixel 11. O sistema consegue contactar estabelecimentos comerciais, verificar a disponibilidade de produtos, fazer reservas e até alterar marcações.

Contudo, segundo uma descoberta, a Google poderá estar a desenvolver uma funcionalidade ainda mais ambiciosa: permitir que o Gemini telefone diretamente aos contactos pessoais e converse com eles em nome do utilizador.

<code><string name="a11y_feature_hedwig">call for me</string> <string name="hedwig_dropdown_header">Call for me</string> <string name="call_options_customer_support">Customer support</string></code>

A informação surgiu durante uma análise ao código da aplicação Telefone da Google, onde foram encontradas referências a uma funcionalidade denominada Gemini Calling.

Como funcionaria esta tecnologia?

Imagine que está preso no trânsito e sabe que vai chegar atrasado a um almoço de família. Em vez de procurar o contacto da sua mãe e fazer uma chamada, bastaria dizer ao Gemini:

“Liga à minha mãe e diz-lhe que vou chegar 15 minutos atrasado.”

Outro exemplo identificado no código da aplicação é igualmente simples:

“Liga ao João e pergunta-lhe se vem jantar.”

O Gemini encarregar-se-ia de estabelecer a chamada, transmitir a mensagem ou colocar a pergunta e, potencialmente, comunicar a resposta ao utilizador.

A grande diferença relativamente aos assistentes tradicionais está na capacidade de realizar a conversa, em vez de simplesmente marcar o número e entregar a chamada ao utilizador.

Importa, contudo, esclarecer que estes exemplos foram encontrados numa funcionalidade ainda em desenvolvimento. A Google não confirmou oficialmente o seu lançamento.

A inteligência artificial fala, mas o número é seu

A tecnologia Call for Me já permite perceber como poderá funcionar esta evolução. Na versão experimental atualmente disponível, o Gemini utiliza o próprio número de telefone do utilizador para realizar chamadas através da rede móvel.

Quando alguém atende, o assistente identifica-se como uma inteligência artificial da Google que está a telefonar em nome de determinada pessoa. Além disso, o utilizador pode acompanhar a chamada e assumir a conversa a qualquer momento.

Por exemplo, se estiver a tentar alterar uma reserva e surgir uma questão que o Gemini não consegue resolver, poderá intervir diretamente.

Este funcionamento está documentado pela própria Google, embora ainda não seja possível garantir que todos estes mecanismos serão mantidos na eventual versão destinada aos contactos pessoais.

Mas queremos realmente que uma IA fale com a nossa família?

Esta evolução levanta uma questão interessante: até que ponto queremos delegar as nossas relações pessoais numa máquina?

Uma coisa é pedir à inteligência artificial para contactar uma loja e perguntar se determinado produto está disponível. Outra, bastante diferente, é deixar que um assistente virtual telefone aos nossos pais.

Existem situações em que a tecnologia poderá ser particularmente útil, sobretudo para transmitir informações rápidas, confirmar horários ou comunicar pequenos atrasos.

No entanto, a possibilidade de automatizar contactos pessoais também levanta preocupações relacionadas com a privacidade, a autenticidade das conversas e a utilização indevida da tecnologia.

Por exemplo, será importante garantir que quem recebe a chamada sabe que está a falar com uma inteligência artificial e não com a pessoa que conhece.

Também será necessário impedir que estas ferramentas sejam utilizadas para realizar chamadas fraudulentas ou tentar obter informações pessoais através de engenharia social.

A Google estará, assim, perante um desafio que ultrapassa a tecnologia: tornar as comunicações mais práticas sem retirar o lado humano às relações pessoais.

Quando chegará esta novidade aos smartphones?

Para já, não existe uma data oficial. O Call for Me está disponível experimentalmente nos Estados Unidos, exigindo um Pixel 11, uma subscrição Google AI, a versão beta da aplicação Telefone e o idioma inglês.

A expansão para chamadas pessoais continua por confirmar, tal como a eventual disponibilidade noutros smartphones Android ou em mercados europeus.

Ainda assim, esta descoberta mostra uma possível direção para os assistentes inteligentes: deixarem de ser ferramentas que apenas respondem a perguntas para se tornarem agentes capazes de executar tarefas e interagir com outras pessoas em nosso nome.

E fica uma pergunta: se a inteligência artificial começar a telefonar aos nossos familiares, a responder às mensagens e a gerir os nossos compromissos, estaremos a ganhar tempo ou a perder alguma coisa pelo caminho?