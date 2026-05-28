Engenheiro da Google acusado de faturar $1 milhão em apostas com informações internas
Um engenheiro de software da Google enfrenta acusações graves após ter alegadamente utilizado dados confidenciais da empresa para lucrar mais de 1 milhão de dólares em apostas na plataforma Polymarket.
O esquema milionário com pesquisas da Google
Michele Spagnuolo, que desempenhava funções como programador na Google, terá aproveitado o acesso a relatórios internos de marketing para prever tendências de pesquisa.
Em concreto, o funcionário apostou fortemente que o cantor d4vd seria a personalidade mais pesquisada no motor de busca em 2025. Esta jogada permitiu-lhe arrecadar cerca de 1,2 milhões de dólares, ocultando posteriormente a origem do dinheiro.
Agora, enfrenta acusações formais de fraude de mercadorias, fraude eletrónica e branqueamento de capitais.
A reação da empresa e as consequências legais
Em declarações à imprensa, um porta-voz da Google confirmou que a empresa está a colaborar ativamente com as autoridades na investigação.
Embora as ferramentas de marketing estivessem acessíveis aos funcionários, a utilização de dados confidenciais para benefício próprio viola gravemente os regulamentos internos.
O engenheiro foi imediatamente suspenso, aguardando que sejam tomadas as medidas disciplinares e judiciais adequadas.
Este caso volta a colocar o foco na integridade das plataformas de apostas e mercados de previsão descentralizados. De influenciadores digitais a políticos, várias têm sido as figuras associadas ao uso indevido de informação privilegiada para obter lucros fáceis.
Apesar de a Polymarket ter implementado novas diretrizes em março para mitigar estas práticas, o sucesso destas medidas continua a ser um dos maiores desafios deste setor.
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Porque as pessoas são tao corruptas…vendem se por uns tostões. Não existe mais gente honesta nesta vida? Eu ainda ontem encontrei uma carteira com 300 euros e 2 cartões e não tive problema em entregar a carteira ao seu dono com os 2 cartões la dentro sem lhes tocar.
E os 300 euros estavam inclusos na devolução? 😀
Melhor fez um militar das forças especiais dos EUA, Van Dyke, que participou na preparação da operação para “remover” Maduro da Venezuela.
Apostou, no Polymarket, 34 mil dólares em 13 previsões diferentes em como Maduro estaria fora do poder até janeiro. Como a probabilidade atribuída pelo mercado era baixa, menos de 1:10, ganhou 400 mil dólares.
Teve azar, o FBI apanhou-o, arrisca uma pena de 40 anos de prisão.
Trump comparou-o a Pete Rose, uma estrela do basquetebol americano que apostava nos seus próprios jogos e acrescentou que – o mundo atual se transformou numa espécie de casino (sinal de que se for condenado, o vai indultar).