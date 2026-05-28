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Engenheiro da Google acusado de faturar $1 milhão em apostas com informações internas

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Autor: Rui Neto

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  1. Fonseca A says:
    28 de Maio de 2026 às 09:36

    Porque as pessoas são tao corruptas…vendem se por uns tostões. Não existe mais gente honesta nesta vida? Eu ainda ontem encontrei uma carteira com 300 euros e 2 cartões e não tive problema em entregar a carteira ao seu dono com os 2 cartões la dentro sem lhes tocar.

    Responder
  2. Max says:
    28 de Maio de 2026 às 10:19

    Melhor fez um militar das forças especiais dos EUA, Van Dyke, que participou na preparação da operação para “remover” Maduro da Venezuela.
    Apostou, no Polymarket, 34 mil dólares em 13 previsões diferentes em como Maduro estaria fora do poder até janeiro. Como a probabilidade atribuída pelo mercado era baixa, menos de 1:10, ganhou 400 mil dólares.
    Teve azar, o FBI apanhou-o, arrisca uma pena de 40 anos de prisão.
    Trump comparou-o a Pete Rose, uma estrela do basquetebol americano que apostava nos seus próprios jogos e acrescentou que – o mundo atual se transformou numa espécie de casino (sinal de que se for condenado, o vai indultar).

    Responder

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