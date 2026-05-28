Engenheiro da Google acusado de faturar $1 milhão em apostas com informações internas

Um engenheiro de software da Google enfrenta acusações graves após ter alegadamente utilizado dados confidenciais da empresa para lucrar mais de 1 milhão de dólares em apostas na plataforma Polymarket.

O esquema milionário com pesquisas da Google

Michele Spagnuolo, que desempenhava funções como programador na Google, terá aproveitado o acesso a relatórios internos de marketing para prever tendências de pesquisa.

Em concreto, o funcionário apostou fortemente que o cantor d4vd seria a personalidade mais pesquisada no motor de busca em 2025. Esta jogada permitiu-lhe arrecadar cerca de 1,2 milhões de dólares, ocultando posteriormente a origem do dinheiro.

Agora, enfrenta acusações formais de fraude de mercadorias, fraude eletrónica e branqueamento de capitais.

A reação da empresa e as consequências legais

Em declarações à imprensa, um porta-voz da Google confirmou que a empresa está a colaborar ativamente com as autoridades na investigação.

Embora as ferramentas de marketing estivessem acessíveis aos funcionários, a utilização de dados confidenciais para benefício próprio viola gravemente os regulamentos internos.

O engenheiro foi imediatamente suspenso, aguardando que sejam tomadas as medidas disciplinares e judiciais adequadas.

Este caso volta a colocar o foco na integridade das plataformas de apostas e mercados de previsão descentralizados. De influenciadores digitais a políticos, várias têm sido as figuras associadas ao uso indevido de informação privilegiada para obter lucros fáceis.

Apesar de a Polymarket ter implementado novas diretrizes em março para mitigar estas práticas, o sucesso destas medidas continua a ser um dos maiores desafios deste setor.

Leia também: