Em breve a Google permitirá criar endereços de email de utilização única ou limitada

Com um foco grande na segurança dos utilizadores, a Google tem dado ao Gmail várias funcionalidades. Estas protegem a informação e a forma como se pode aceder a esta, de formas simples e lógicas. A mais recente está ainda a ser preparada, mas permitirá criar endereços de e-mail (alias) de utilização única ou limitada.

A Google está a desenvolver um novo sistema para permitir que os utilizadores partilhem aliases de e-mail únicos ou de utilização limitada, que encaminharão mensagens para o seu e-mail principal do Gmail. A vantagem desta novidade é que os utilizadores não terão de partilhar o seu endereço de e-mail original com aplicações que o solicitem, ajudando-os a combater as mensagens de spam.

É bastante comum hoje em dia os sites e aplicações solicitarem endereços de e-mail apenas para dar acesso ao seu conteúdo. No entanto, apesar de os utilizadores hesitarem em confiar na aplicação, precisam de fornecer o seu endereço de e-mail. Isto pode mudar em breve, uma vez que a Google está a trabalhar num recurso do Gmail chamado “Email protected”.

A evidência desta funcionalidade foi descoberta na versão mais recente do Google Play Services 24.45.33. Ao pesquisar na APK, foi localizado um conjunto completo de strings relacionadas com o “Email protected”.

<string name="autofill_datatype_shielded_email_subtext">Generated email addresses</string> <string name="autofill_datatype_shielded_email_title">Shielded Email</string> <string name="autofill_shielded_ids_cancel_button_text">Cancel</string> <string name="autofill_shielded_ids_create_button_text">Use address</string> <string name="autofill_shielded_ids_email_dialog_lower_message_new_user">Emails forward to ^1. To control spam, you can turn off forwarding at any time in your Google Account. <a href="^2">Learn more about Shielded Email</a>.</string> <string name="autofill_shielded_ids_email_dialog_title_new_user">Keep your email address private with Shielded Email</string> <string name="autofill_shielded_ids_email_dialog_title_returning_user">Use Shielded Email?</string> <string name="autofill_shielded_ids_email_dialog_upper_message_new_user">Use an email address created for this app. This can protect you from online tracking and data breaches.</string> <string name="autofill_shielded_ids_email_dialog_upper_message_returning_user">Use an email address created for this app. Emails will forward to ^1</string> <string name="autofill_shielded_ids_email_label">Use Shielded Email</string> <string name="autofill_shielded_ids_error_retry_button_text">Try again</string> <string name="autofill_shielded_ids_generic_error_message">Something went wrong. Please report the issue to <a href="https://go/sme-bugs">go/sme-bugs</a>. Error: ^1</string> <string name="autofill_shielded_ids_progress_indicator_content_description">Progress indicator</string> <string name="autofill_shielded_ids_refresh_button_content_description">@string/common_refresh</string>

A partir do código, temos uma boa ideia de como funcionaria o novo sistema de alias de e-mail do Gmail. Utilizando a funcionalidade "Email protected", poderá criar um email único, permitindo manter o seu e-mail principal privado das aplicações.

Isto, por sua vez, reduzirá as atividades online que uma aplicação pode rastrear e também protegerá contra a fuga de informações privadas, causada pelo sistema de segurança inseguro da aplicação. Por enquanto, não está claro como o recurso será implementado e também quando o recurso chegará para todos os utilizadores.