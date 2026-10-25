Dica: saiba como usar o modo confidencial do Gmail

O Gmail permite definir um prazo de acesso a uma mensagem e limitar a sua partilha. O guia que deixamos a seguir mostra como ativar o modo confidencial na aplicação para iOS, mas funciona da mesma forma para Android e no browser do seu desktop.

Esta funcionalidade, que seguramente 99% dos utilizadores desconhece, pode ser útil para enviar informação que pretende manter acessível apenas durante um período limitado.

O processo começa na janela onde escreve o email.

1. Abra o Gmail e crie uma mensagem

Entre na aplicação Gmail e toque em Escrever, no canto inferior direito. Introduza o endereço do destinatário, o assunto e o texto da mensagem.

2. Aceda ao modo confidencial

Toque nos três pontos, no canto superior direito, e escolha Modo confidencial. Ative a opção caso esteja desligada.

3. Defina a validade

Escolha durante quanto tempo o destinatário poderá aceder ao conteúdo. No vídeo, aparece selecionado o prazo de uma semana.

Quando esse período termina, o acesso deixa de estar disponível.

4. Escolha como será confirmado o acesso

Pode selecionar a opção padrão ou exigir um código por SMS. Na opção padrão, quem utiliza o Gmail abre a mensagem diretamente; quem utiliza outro serviço recebe um código por email.

Se escolher SMS, indique o número de telemóvel do destinatário.

5. Guarde e envie

Toque em Guardar, reveja o destinatário e o conteúdo e envie a mensagem. A validade e a opção de acesso escolhidas aplicam-se ao texto e aos anexos. Estes passos estão descritos na ajuda oficial do Gmail.

O que fica limitado… e quais são os limites?

O modo confidencial desativa as opções habituais de reencaminhar, copiar, imprimir e transferir o conteúdo. Contudo, não garante que a informação não seja reproduzida: o destinatário pode, por exemplo, fotografar o ecrã ou fazer uma captura. A própria Google esclarece esta limitação.

Como retirar o acesso antes do prazo

Se mudar de ideias depois do envio, abra a pasta Enviados, entre na mensagem confidencial e toque em Remover acesso.

Esta ação impede futuras consultas através do Gmail, mas não elimina reproduções que alguém já tenha feito.