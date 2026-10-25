Dica: saiba como usar o modo confidencial do Gmail
O Gmail permite definir um prazo de acesso a uma mensagem e limitar a sua partilha. O guia que deixamos a seguir mostra como ativar o modo confidencial na aplicação para iOS, mas funciona da mesma forma para Android e no browser do seu desktop.
Esta funcionalidade, que seguramente 99% dos utilizadores desconhece, pode ser útil para enviar informação que pretende manter acessível apenas durante um período limitado.
O processo começa na janela onde escreve o email.
1. Abra o Gmail e crie uma mensagem
Entre na aplicação Gmail e toque em Escrever, no canto inferior direito. Introduza o endereço do destinatário, o assunto e o texto da mensagem.
2. Aceda ao modo confidencial
Toque nos três pontos, no canto superior direito, e escolha Modo confidencial. Ative a opção caso esteja desligada.
3. Defina a validade
Escolha durante quanto tempo o destinatário poderá aceder ao conteúdo. No vídeo, aparece selecionado o prazo de uma semana.
Quando esse período termina, o acesso deixa de estar disponível.
4. Escolha como será confirmado o acesso
Pode selecionar a opção padrão ou exigir um código por SMS. Na opção padrão, quem utiliza o Gmail abre a mensagem diretamente; quem utiliza outro serviço recebe um código por email.
Se escolher SMS, indique o número de telemóvel do destinatário.
5. Guarde e envie
Toque em Guardar, reveja o destinatário e o conteúdo e envie a mensagem. A validade e a opção de acesso escolhidas aplicam-se ao texto e aos anexos. Estes passos estão descritos na ajuda oficial do Gmail.
O que fica limitado… e quais são os limites?
O modo confidencial desativa as opções habituais de reencaminhar, copiar, imprimir e transferir o conteúdo. Contudo, não garante que a informação não seja reproduzida: o destinatário pode, por exemplo, fotografar o ecrã ou fazer uma captura. A própria Google esclarece esta limitação.
Como retirar o acesso antes do prazo
Se mudar de ideias depois do envio, abra a pasta Enviados, entre na mensagem confidencial e toque em Remover acesso.
Esta ação impede futuras consultas através do Gmail, mas não elimina reproduções que alguém já tenha feito.
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