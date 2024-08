Cristiano Ronaldo lançou um canal no YouTube! “UR” já tem mais de 16 milhões de subscritores

Num projeto que admite ter na gaveta há muitos anos, Cristiano Ronaldo chegou ao YouTube, na tarde de quarta-feira (21), com um canal chamado UR Cristiano ("you are", em inglês). Duas horas depois, já 2,1 milhões de pessoas se haviam juntado, contando hoje com mais de 16 milhões de subscritores.

Se ser a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com 636 milhões de seguidores, não era já suficiente, Cristiano Ronaldo foi mais longe e criou um canal no YouTube, por forma a "poder estar mais perto dos meus fãs, da minha gente", explicou o futebolista português.

É a plataforma ideal para poder partilhar um pouco a minha vida, as minhas coisas, em conteúdos orgânicos e originais.

Segundo a Variety, o canal terá conteúdos sobre futebol, mas Ronaldo terá, também, convidados para conversas sobre temas que lhe são importantes, "incluindo família, bem-estar, nutrição, recuperação, educação e negócios".

Com 19 vídeos de curta duração já publicados, Cristiano Ronaldo admite que "este é um projeto em que já estamos a pensar há muitos anos, mas só agora surgiu a oportunidade de torná-lo real".

Sempre gostei de ter uma relação forte com os fãs nas redes sociais e o meu canal no YouTube vai dar-me uma plataforma ainda maior para o fazer, e eles vão ficar a saber mais sobre mim, a minha família e as minhas opiniões sobre muitos assuntos diferentes. Também estou ansioso por partilhar conversas com convidados que, sem dúvida, irão surpreender as pessoas.

Atualmente, o criador de conteúdo MrBeast tem o canal mais seguido do YouTube, com 311 milhões de subscritores. Contudo, Cristiano Ronaldo poderá estar a caminho de mais um recorde.