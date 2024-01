Ajustes na política da Play Sore: Google permitirá mais jogos com dinheiro real

Pode haver muitas mais aplicações de jogos com dinheiro real (JDR) disponíveis na Google Play Store antes do final do ano - pelo menos em alguns locais. A gigante anunciou que está a ajustar as regras da Play Store para permitir mais "tipos de jogos e operadores não cobertos por uma estrutura de licenciamento existente".

A Google inicialmente começou a permitir aplicações que lidam com dinheiro real na sua store em 2021, mas apenas se eles se enquadrassem num tipo de jogo regulamentado pelo governo. Agora, abrirá a Play Store a jogos que não são tão populares ou que não são jogados o suficiente para que os governos locais criem leis em torno deles.

A Google diz que conduziu vários programas piloto em diferentes partes do mundo desde 2021 para determinar como oferecer suporte a mais operadores de jogos com dinheiro real. Na Índia, por exemplo, os seus testes-piloto incluíram aplicações que oferecem jogos como Rummy e Daily Fantasy Sports.

A empresa aplicará a sua nova política na Índia, no México e no Brasil a partir de 30 de junho. Depois disso, os operadores que fazem parte dos seus programas-piloto podem lançar as suas aplicações atuais - e outros tipos de aplicações de jogos a dinheiro real - como qualquer outro programador, desde que estejam em conformidade com as leis locais.

Os requisitos de idade para os jogos permanecerão em vigor

A empresa afirmou que tem planos para expandir a disponibilidade das aplicações (JDR) noutras regiões no futuro, mas esclareceu que os seus requisitos de idade para poder aceder a esses jogos permanecerão em vigor.

Além disso, os programadores continuarão a ser obrigados a delimitar geograficamente os seus produtos, para que estes só estejam disponíveis onde são legais. Também revelou que está a "evoluir o seu modelo de taxa de serviço" para aplicações de jogos a dinheiro real para ajudar a sustentar os ecossistemas Android e Play.

As aplicações JDR não podem utilizar a faturação do Google Play, mas é provável que isso mude se a empresa pretender ficar com uma parte dos ganhos dos programadores.

