Adeus aos vídeos curtos do YouTube! Esta nova opção deixa-os longe da vista

O YouTube, a popular plataforma de vídeo, acaba de anunciar uma novidade que provavelmente vai agradar a todos os utilizadores. Falamos da implementação da opção de desactivar os Shorts, os seus vídeos curtos verticais, para todos os utilizadores. Estes desaparecem assim da página inicial e deixam de se vistos.

Adeus aos vídeos curtos do YouTube

A plataforma começou a estender a funcionalidade de temporizador a todos os seus utilizadores, permitindo-lhes desativar completamente os Shorts na página inicial e impedir que sejam visualizados novamente. Esta funcionalidade, anteriormente disponível apenas nos controlos parentais, foi introduzida pela plataforma de vídeos em outubro passado para gerir o tempo que os utilizadores passam a ver os Shorts.

A ideia por detrás desta opção é reduzir o fenómeno "scroll infinito", em que os utilizadores passam tempo excessivo a ver os Shorts, deslizando de um para outro nos seus telemóveis. A funcionalidade de temporizador foi adicionada aos controlos parentais em janeiro para que se pudesse monitorizar o tempo de visualização do YouTube das crianças, limitando a reprodução dos Shorts a um máximo de duas horas.

De notar que quando o YouTube anunciou esta funcionalidade como um controlo parental, a empresa também especificou que seria possível definir um tempo limite de zero minutos, desativando completamente a visualização de Shorts na página inicial. Esta opção já está disponível nos controlos parentais e está a ser implementada para todos os utilizadores, incluindo os adultos, como confirmou um porta-voz do YouTube.

opção deixa-os longe da vista

Desta forma, se um utilizador definir o tempo limite para zero minutos, apenas verá uma notificação de que o limite de tempo foi atingido ao abrir o YouTube. Embora os Shorts desapareçam da página inicial, ainda podem ser visualizados no feed de subscrições ou individualmente.

O impacto desta medida é especialmente significativo tendo em conta que os Short geram atualmente mais de 70 mil milhões de visualizações por dia. Ao permitir que os utilizadores desativem este fluxo constante, o YouTube está a dar prioridade à retenção do seu público mais antigo em vez das métricas de crescimento agressivas que o colocam em concorrência direta com o TikTok.

Além disso, esta atualização aborda uma das críticas mais frequentes em relação à degradação da interface. Mmuitos utilizadores ainda a consideravam consideravam caótica devido à intrusão destes vídeos verticais no ecrã inicial.