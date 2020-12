ZTE inicia vendas do primeiro smartphone com câmara por baixo do ecrã em breve

Foi no passado mês de setembro que a ZTE deu a conhecer o ZTE Axon 20 5G. Este surge como o primeiro smartphone do mundo com câmara escondida por baixo do ecrã, uma tendência que veremos a crescer em 2021.

No mês de dezembro veremos, finalmente, este modelo chegar ao mercado… ainda que de forma limitada.

O lançamento de smartphones com câmara escondida sob o ecrã tem vindo a ser adiada pela maioria das fabricantes, principalmente, porque ainda não foram capazes de oferecer uma qualidade fotográfica que satisfaça as exigências do mercado para a gama onde se inserem.

A Xiaomi, por exemplo, já revelou os seus protótipos, mas também já veio falar das limitações que está a enfrentar neste desenvolvimento.

No entanto, a ZTE deu o passo em frente. Ainda sem provas dadas, apenas com alguns exemplos divulgados, a câmara frontal do ZTE Axon 20 5G está assim escondida pelo ecrã.

Apesar dos muitos desafios, a empresa revelou que o painel tem um revestimento especial que permite assim uma grande transparência e também a entrada de luz. A câmara apresenta-se com 32 MP e uma capacidade de gravação a 1080p.

Outros pormenores que se destacam estão relacionados com o módulo de quatro câmaras na traseira, com câmara principal de 64 MP e que grava a 8K a 15 fps ou a 4K a 60 fps. O processador é um Snapdragon 765G e está disponível com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. A Bateria é de 4220 mAh com carregamento rápido de 30W (Quick Charge 4+).

ZTE Axon 20 5G chega a 21 de dezembro

A ZTE abriu no seu site oficial as inscrições de acesso limitado ao ZTE Axon 20 5G. Não são revelados grandes detalhes, apenas que o smartphone chegará a 21 de dezembro.

Além disso, chegará à União Europeia, ao Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia, Arábia Saudita e África do Sul.

Fará reserva para ter o seu ZTE Axon 20 5G já nesta primeira fase?