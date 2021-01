Xiaomi poderá estar a preparar o Mi 11 Lite para ser lançado em breve

No final do ano de 2020, a Xiaomi apresentou ao mundo o seu tão aguardado topo de gama Mi 11. De todas as características, o destaque é ter sido o primeiro smartphone lançado com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm.

No entanto, surgem agora informações que revelam a existência do smartphone de gama média Xiaomi Mi Lite 11. De acordo com as fontes, a marca chinesa poderá lançar este modelo na mesma altura do lançamento global do Mi 11.

A apresentação do Mi 11 foi um dos pontos mais altos que marcou o ano de 2020 da Xiaomi. A fabricante preparou uma autêntica máquina poderosa, não fosse este o primeiro telefone a vir equipado com o potente processador topo de gama Qualcomm Snapdragon 888.

Mas ainda esta apresentação estava a aquecer e já surgiam imagens da possível versão do Mi 11 Pro. Contudo, há fortes indícios de que a marca chinesa também estará a preparar uma versão de gama média deste modelo.

Xiaomi Mi 11 Lite poderá ser lançado em breve

De acordo com as informações mais recentes, a Xiaomi tem em mãos o Mi 11 Lite, o smartphone de gama média desta linha. As fontes indicam que este telefone vai estrear globalmente durante o evento do lançamento global do Xiaomi Mi 11.

Assim, e uma vez que a marca já anunciou que o lançamento do Mi 11 está para breve, então podemos esperar o Xiaomi Mi 11 Lite também dentro de poucos dias. Segundo um informante, o Mi 11 Lite é um dos nove telefones que a fabricante irá lançar no primeiro trimestre de 2021.

O nome Xiaomi Mi 11 Lite foi confirmado ao surgir na plataforma de certificação da Federal Communications Commissions (FCC). Segundo o que foi revelado, o telefone tem o número de modelo M2101K9AG, virá com uma bateria de 4.140 mAh, carregamento rápido de 33W, MIUI 12, dual-band e Bluetooth 5.1.

Para além disso, é possível que o smartphone de gama média fique disponível na variante de 6 GB / 64 GB e 6 GB / 128 GB de memória RAM e armazenamento interno respetivamente.

Outros leaks indicam que este telefone terá um ecrã com uma taxa de atualização de 120 Hz, o SoC Snapdragon 732G, e um conjunto de três câmaras de 64 MP, 8 MP e 5 MP.

