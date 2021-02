Xiaomi Mi 11 Lite surge nas primeiras imagens com um grande fator diferenciador

A Xiaomi lançou ao mercado internacional o seu Xiaomi Mi 11 a um preço bastante mais competitivo que a restante concorrência. O Xiaomi Mi 11 Ultra será uma realidade e já houve quem partilhasse (por engano ou não) um vídeo bastante completo a mostrar todos os seus pormenores.

Além desta versão os rumores indicam que haverá um Xiaomi Mi 11 Pro e um Mi 11 Lite. Este último já circula pela Internet em imagens…

Xiaomi Mi 11 Lite, o que muda

O Xiaomi Mi 11 destaca-se muito pelo seu design. A traseira e o ecrã têm um vidro com acabamento curvo nas quatro extremidades, algo que acaba por ser distinto dos restantes modelos no mercado.

Pelas imagens, tudo leva a crer que a traseira do novo modelo Lite seja semelhante, contudo, na frente o vidro aparenta ser completamente plano. É claro, que sendo o Mi 10 Lite previsto para integrar a gama média, provavelmente, também não terá ecrã OLED, mas sim LCD, como é habitual na Xiaomi.

Apesar disso, vemos um modelo bastante parecido ao Mi 11 base, incluindo no módulo de câmaras, também ele composto por três. Não há, no entanto, indicação quais serão as caraterísticas dos sensores, mas não deveremos ter disponível o sensor de 108 MP como principal…

Os rumores iniciais apontavam para a utilização de um processador Snapdragon 732G, contudo, este não tem sem suporte a ligações 5G. Além disso, também só suporta até ao Bluetooth 5.1 e os rumores indicam que este modelo Lite virá com Bluetooth 5.2.

Descartando esta hipótese, há ainda indicação de que o smartphone poderá estrear algum novo SoC da Qualcomm, ainda desconhecido.

Considerando que a Xiaomi gosta de ir lançando smartphones ao mercado, poderá acontecer que o Mi 11 Lite chegue em datas diferentes dos outros dois que também estarão por apresentar. Resta aguardar por informações oficiais.

