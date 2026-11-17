A Xiaomi renovou hoje a sua linha de acessórios pessoais e colocou logo três produtos distintos nas lojas portuguesas. A marca apresentou o Xiaomi Watch S5 41 mm, a Xiaomi Smart Band 11 e os inéditos Xiaomi Clip, apostando na ligação ao dia a dia sem complicações técnicas. Todos os equipamentos já podem ser comprados através dos canais oficiais da fabricante e nos revendedores habituais em Portugal.

O fio condutor desta atualização passa pela chegada do Xiaomi HyperOS 4 ao pulso, trazendo interfaces redesenhadas, notificações flutuantes e acesso direto aos dados essenciais. A par do software, o foco está na autonomia prolongada para evitar carregamentos constantes e na abertura a novos formatos de utilização, tanto nos pagamentos móveis como no áudio.

Xiaomi Watch S5 41 mm ganha Google Wallet e duas semanas de bateria

O novo Xiaomi Watch S5 41 mm aposta num corpo compacto em aço inoxidável com apenas 9,9 mm de espessura e um sistema de asas articuladas que se molda aos contornos do pulso. Na frente, o ecrã AMOLED de 1,32 polegadas atinge os 3 000 nits de brilho máximo, o que resolve de vez os problemas de leitura sob luz solar intensa.

Graças à tecnologia One Glass Solution, que liberta espaço interno, a marca conseguiu integrar uma bateria de 590 mAh capaz de garantir até 14 dias de utilização com uma única carga. Outra novidade relevante é a estreia do Google Wallet na série Watch S, permitindo pagar compras por NFC diretamente no relógio, mantendo também o suporte para Xiaomi Pay com cartões Visa e Mastercard de mais de 400 bancos europeus.

No software, o assistente Minus One Screen junta a agenda, meteorologia e métricas físicas num único painel, acompanhado por mostradores animados que reagem ao progresso diário. Para quem treina, existem mais de 150 modos desportivos, sugestões de exercícios adaptadas e o Algoritmo de Sono 2.0, além de três meses gratuitos do serviço Clue Plus para acompanhar a saúde feminina.

Smart Band 11 liga-se ao iPhone e a um Xiaomi ao mesmo tempo

Depois de ultrapassar os 240 milhões de unidades distribuídas na sua linha de pulseiras, a Xiaomi lança a Smart Band 11 com um ecrã AMOLED de 1,72 polegadas, margens simétricas e 2 000 nits de brilho. O modelo chega com acabamento em alumínio nas versões base e opções em cerâmica ou corpo metálico nas variantes com NFC, atingindo até 21 dias de autonomia em utilização ligeira ou 18 dias nos modelos com pagamentos.

A pulseira resiste à água até 5 ATM, mede a frequência cardíaca debaixo de água com uma precisão anunciada de 98,2% e reconhece seis atividades automaticamente. Um detalhe prático para quem usa dois telemóveis é a possibilidade de ligar a Smart Band 11 em simultâneo a um smartphone Xiaomi e a um iPhone, recebendo chamadas e notificações de ambos os sistemas no pulso.

Xiaomi Clip e os preços oficiais para o mercado português

A fechar as novidades surgem os Xiaomi Clip, os primeiros auriculares de ouvido aberto com encaixe em clipe da marca. Pesam apenas 5,5 gramas cada e usam uma liga metálica flexível que não pressiona o canal auditivo, integrando transdutores de 11 mm com suporte LHDC 5.0, certificação IP57, quatro microfones com condução óssea e compatibilidade com a rede Find My da Apple para localizar o estojo, somando até 38 horas de autonomia total.

Os valores para o mercado nacional já estão definidos e mantêm a aposta competitiva da fabricante. A Xiaomi Smart Band 11 chega às lojas por 59,99 euros, os auriculares Xiaomi Clip custam 149,99 euros e o Xiaomi Watch S5 41 mm tem um preço recomendado de 229,99 euros.