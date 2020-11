A Xiaomi, através da sua submarca Redmi, estará a preparar o lançamento de novos smartphones para breve. Em concreto, deverão ser lançados modelos para completar a já conhecida família Redmi Note 9.

Os rumores mais recentes indicam que a próxima novidade poderá ser a indicada para quem valoriza muito a autonomia… A bateria será enorme!

Ao que tudo indica, em breve, a linha Redmi Note 9 vai receber mais dois integrantes. Um deles será um modelo 5G com câmara de 108 MP, provavelmente com um design semelhante ao novo POCO X3 NFC.

Novos Xiaomi Redmi Note 9 a chegar

Por outro lado, numa gama mais acessível, espera-se então que seja lançado um modelo mais acessível, com uma bateria com grande capacidade. Segundo revela o leaker Digital Chat Station na rede social Weibo, trata-se de um smartphone de entrada de gama, 4G, com bateria de 6000 mAh.

Além disso, a bateria tem tecnologia de carregamento rápido, a 22,5W, sendo que a espessura do equipamento não fica comprometida de forma exagerada. Na publicação é indicado que o smartphone terá uma espessura de 9,6mm. Além disso, o seu peso não passará dos 200g, ficando-se pelos 198g.

Mais pormenores a considerar são o tamanho do ecrã, apontado como um LCD de 6,53″ com resolução FullHD+.

Em termos de câmaras, a principal tem 48 MP e será auxiliada por mais duas câmaras, sobre as quais não foram avançadas as características. Já a câmara frontal será de 8 MP.

O processador, também referido, deverá ser um octa-core, Snapdragon 66x, com uma GPU Adreno 610. Poderemos esperar, portanto, um processador Snapdragon 665 ou 662, já que ambos têm CPU octa core de 2 GHz.

Preço e disponibilidade

É esperado que ambos cheguem antes do final do ano, mas ainda não há data avançada pela marca para que tal aconteça. Os preços também não foram ainda divulgados.