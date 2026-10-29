Xiaomi cria mão robótica com 26 motores que faz o trabalho sujo nas fábricas

A divisão de robótica da Xiaomi acaba de revelar um componente que promete mudar a montagem industrial nos próximos anos. Trata-se de uma mão biónica desenvolvida especificamente para as linhas de montagem das fábricas, pensada para assumir tarefas manuais complexas que até agora dependiam exclusivamente da sensibilidade e destreza dos operadores humanos nas linhas de produção.

Construída pela equipa de fabrico inteligente da marca, esta peça mecânica conta com 21 graus de liberdade e integra um sistema de transmissão híbrido acionado por 26 micromotores independentes. O mecanismo recorre ao controlo de tensão por cabos e tendões sintéticos, replicando a mecânica biológica para calibrar a força de aperto com precisão cirúrgica sem esforço excessivo.

Precisão milimétrica e 1.500 sensores

O grande trunfo desta mão artificial está na sua pele sensorial de alta densidade. A estrutura incorpora 1.500 sensores táteis espalhados por toda a palma e dedos, oferecendo uma resolução espacial de 1 milímetro nas articulações e extremidades dos dedos e 2 milímetros na base da palma, algo fundamental para manipular parafusos minúsculos ou cabos frágeis sem os esmagar.

Para chegar a este desenho final, os engenheiros não se limitaram à teoria de laboratório. A marca mapeou 1.827 procedimentos operacionais reais no seu centro de ensaios de veículos elétricos, cobrindo mais de 70% das intervenções manuais executadas ao longo de 16 etapas críticas da montagem automóvel, criando simulações digitais detalhadas para cada ferramenta comum da linha de montagem.

O hardware foi igualmente desenhado com a durabilidade em mente, recebendo condutas de refrigeração dedicadas para evitar o sobreaquecimento durante turnos contínuos de trabalho. A arquitetura modular facilita ainda a substituição direta de sensores desgastados ou danificados em minutos, reduzindo paragens dispendiosas na fábrica causadas por avarias menores.

Futuro dos humanoides nas linhas de produção

Esta inovação surge como a peça que faltava para os humanoides da marca, como o CyberOne, que já começaram a ser testados em operações industriais com taxas de sucesso elevadas. Ao juntar visão computacional e locomoção bípede a uma preensão verdadeiramente adaptável a formatos irregulares, o robot passa a conseguir encaixar peças plásticas, manipular cablagens e operar ferramentas manuais com total autonomia.

Embora a Xiaomi ainda não tenha avançado prazos para comercializar esta unidade a terceiros ou integrá-la em massa nas suas linhas de montagem, a tecnologia demonstra que a robótica manipulativa finalmente superou a fase dos protótipos rígidos. A empresa coloca a tónica direta na rentabilidade operacional, mostrando que os robots de apoio à indústria automóvel estão cada vez mais perto da rotina fabril diária.