Quer comprar um Xiaomi 12? A espera poderá ser longa... E neste tempo de espera será a concorrência que levará a melhor.

O Xiaomi 12 foi lançado na China ainda em dezembro, sendo já um sucesso de vendas. No entanto, as previsões para o lançamento da versão global não são muito animadoras.

Xiaomi 12, um sucesso adiado?

A Xiaomi quer alcançar o primeiro lugar no mercado dos smartphones e já tem o caminho traçado para alcançar tal objetivo. Se isso parece ser uma realidade para o mercado chinês, para o mercado global o cenário poderá não ser bem o mesmo.

O lançamento antecipado do Xiaomi 12, face à concorrência poderia ter sido encarado como uma oportunidade de ganhar terreno no mercado, dado o sucesso que está já a ter na China. No entanto, Mukul Sharma, um já conhecido leaker do segmento, avançou com a informação de que o Xiaomi 12 não deverá chegar ao mercado global em breve.

A previsão é que seja lançado no final de fevereiro ou início de março, depois de alguma da principal concorrência colocar os seus principais topos de gama no mercado.

Esta previsão, coloca também o Xiaomi 12 a ser lançado depois daquilo que foi o Mi 11 em 2021, já que chegou ao mercado internacional logo no início de fevereiro.

Vendas na China batem recordes

Segundo informações partilhadas pela própria fabricante, em apenas 5 minutos de vendas foram atingidos novos máximos. Ao todo, neste período, a Xiaomi atingiu os 1,8 mil milhões de yuans, o que corresponde a quase 250 milhões de euros.

Nos mesmos canais, lojas físicas e online, o modelo anterior já tinha obtido resultados impressionantes. Nos mesmos 5 minutos, o Xiaomi Mi 11 tinha estabelecido o recorde anterior, com vendas no valor de 1,5 mil milhões de yuans, ou seja, quase 210 milhões de euros.