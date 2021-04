Apesar de não ser o sistema mais usado nos smartwatches, o Wear OS tem ainda uma presença importante. Este sistema criado pela Google é ainda a escolha de muitas marcas para equipar os seus relógios e para lher dar vida.

Claro que a gigante das pesquisas não deixa os desenvolvimentos por mão alheias e tem agora uma novidade no Wear OS. É uma presença simples e discreta, mas que vai ajudar muito os utilizadores a manter a sua saúde.

Smartwatches com mais informação no Wear OS

A Google tem tratado o seu sistema operativo dedicado aos smartwatches de forma pouco lógica. A marca tem deixado passar bugs durante muito tempo, que prejudicam a utilização dos relógios e trazem problemas aos utilizadores.

Ainda assim, a Google tem conseguido trazer algumas novidades e melhorias ao Wear OS. A mais recente chega agora e traz aos utilizadores a informação sobre o índice dos raios UV. Esta irá estar presente na app Meteorologia e também ser usada num widget numa das muitas faces de relógio.

UV presente no relógio para proteger saúde

Claro que estes dados não são calculados localmente através de um sensor nos smartwatches. É informação que a Google já tem nos seus sistemas se que consegue depois saber através da localização do utilizador calculada através do GPS.

Cabe depois ao utilizador usar esta informação de forma inteligente e para que possa estar melhor. Com o valor do índice UV presente, devem proteger-se do sol ou aplicar as proteções necessárias para não ficarem expostos nas horas mais ativas de calor e exposição

Utilizadores não ficaram satisfeitos com a novidade

Claro que ao publicar esta novidade, a Google e o Wear OS tiveram de imediato críticas dos utilizadores. Muitos recordaram a gigante das pesquisas que existem muitos bugs e problemas que limitam os smartwatches e que deveriam ser resolvidos primeiro.

Esta é uma informação importante e que o Wear OS traz agora para os smartwatches. O valor do índice UV deixa os utilizadores decidirem se querem estar expostos ao sol ou proteger-se contra todos os problemas que podem surgir.