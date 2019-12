Umidigi Uwatch GT – o smartwatch para o desporto, incluindo natação

Os relógios clássicos continua a fazer as delícias de muitos colecionadores. No entanto, é o smartwatch que têm ganho maior destaque nos últimos anos. São estes que servem como extensão do smartphone e aliado nas atividades desportivas.

O Umidigi Uwatch GT é um lançamento relativamente recente, apresentando-se com um design clássico, a pensar no desporto e já com certificação 5 ATM, o que, em resumo, significa que pode ser utilizado em desportos como a natação.

Um smartwatch a pensar no desporto

A Umidigi tem no seu portefólio diversos smartphones, no entanto, também disponibiliza alguns outros gadgets inteligentes, como é o caso dos relógios.

O Umidigi Uwatch GT destaca-se desde logo pela sua certificação 5 ATM. Isto significa que o smartwatch pode ser utilizado a uma profundidade de até 50 metros. De forma mais prática, é resistente a salpicos de água, chuva, duches, natação, mergulhos para a água e ainda snorkeling. No entanto, não é aconselhado para mergulho ou desportos náuticos a grandes velocidades.

Além disso, o relógio oferece sensor de batimentos cardíacos e possibilita a monitorização de 12 atividades desportivas, onde se inclui não só a natação, mas também corrida, caminhada, ciclismo ou elíptica.

Umidigi Uwatch GT – outras especificações

O relógio Uwatch GT tem um ecrã de 1,3 polegadas, circular. A coroa do smartwatch é em metal com dois botões laterais com algumas funcionalidades associadas. A bracelete apresenta-se em borracha. Além disso, está disponível nas cores preto e verde.

Inclui Bluetooth 5.0 e é compatível com Android 4.4 ou superior e iOS 9.0 ou superior. De notar que a sua bateria poderá proporcionar uma utilização até 15 dias, no máximo.

Todas as notificações do smartphone, lembretes de sedentarismo, contagem de passos, são funcionalidades associadas ao Uwatch GT.

Por fim, resta referir que o smartwatch se encontra disponível por cerca de 37 € com a utilização de um cupão de desconto.

Umidigi Uwatch GT