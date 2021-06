Os smartwatches têm várias formas e funcionalidades associadas para responder às necessidades dos diferentes perfis de utilizadores. Os modelos que permitem inclusão de cartão SIM e até têm sistema operativo Android integrado são, basicamente, um smartphone em forma de relógio. Este tipo de produtos tem vindo a ser melhorado, principalmente ao nível da autonomia e a KOSPET é uma das marcas com oferta neste segmento.

O KOSPET Optimus 2 é o seu mais recente lançamento e destaca-se pela câmara rotativa de 13 MP (Sony IMX214) e pela autonomia que poderá chegar a 5 dias e ainda contar com uma ajuda de carga extra através de um powerbank dedicado.

Smartwatch KOSPET Optimus 2 com Android 10

A KOSPET está associada essencialmente aos relógios inteligentes, com propostas em várias faixas de preços e que respondem a diferentes necessidades dos utilizadores. O mais recente anúncio feito pela empresa é o KOSPET Optimus 2. Trata-se de um smartwatch que tem integrado o sistema operativo Android, com Play Store, e conta com um SoC que é normalmente associado ao segmento dos smartphones, o Helio P22.

Conta ainda com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, garantindo um bom desempenho.

É importante referir que o relógio, além de poder ser utilizado no modo Android, tem ainda um modo Lite disponível, este sim, mais direcionado apenas à sua função de relógio para monitorização da atividade física e receção de notificações.

Adicionalmente, tem um slot para cartões nano SIM, permitindo ter acesso à rede 4G, para chamadas ou para ligações à Internet.

Telefone de pulso com câmara rotativa

O KOSPET Optimus 2 tem uma câmara fotográfica de rotativa com 13 MP (Sony IMX214). Este é um sensor também ele associado aos smartphones de entrada de gama, tal como o SoC que integra.

A câmara roda a um ângulo de 90º, permitindo assim fotografar facilmente em várias perspetivas, incluindo a captação de selfies.

A bateria e o powerbank

A bateria do KOSPET Optimus 2 tem 1260 mAh o que, segundo a marca, proporciona uma autonomia de 1-2 dias em modo Android e de 4-5 dias em modo Lite.

O mais interessante é o facto de se poder adquirir um powerbank de 1000 mAh dedicado exclusivamente a este modelo e que permite carregar o relógio em qualquer lugar.

Monitorização da atividade física com o Smartwatch KOSPET Optimus 2

O KOSPET Optimus 2 vem com 31 modos de desporto para monitorizar que vão desde os mais banais, como corrida, caminhada ou bicicleta, até coisas como golfe e ténis.

Inclui GPS e, neste caso, é útil não só para registar as atividades ao ar livre, mas também será útil para navegação em qualquer app dedicada, como o Google Maps.

Ainda neste âmbito, integra sensores de batimentos cardíacos e SpO2 e ainda monitoriza o sono.

Preço e disponibilidade

O smartwatch KOSPET Optimus 2 está disponível por cerca de 149€, utilizando o código de desconto 333OPTIMUS2. O envio é feito a partir de armazém na Alemanha, não estando sujeito a taxas adicionais.

Como oferta pelo lançamento global, está a ser oferecida uma bracelete extra para os 50 primeiros clientes ou, se não conseguir, poderá adquirir uma base de carregamento ou bracelete por metade do preço, válido até 28 de julho. Pode ainda ganhar um cupão de $10 apenas por uma partilha nas redes sociais, após receber o produto.

KOSPET Optimus 2