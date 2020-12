Quando pensamos em smartwatches existem marcas que nos surgem logo, mas que acabamos por afastar devido aos preços a que são comercializados. No entanto, o mercado é vasto e disponibiliza soluções para todas as carteiras e, acima de tudo, para qualquer exigência.

O Imilab KW66 está disponível numa versão global por cerca de 25 €. Mas o que tem este smartwatch para oferecer?

Smartwatch Imilab KW66 (versão global)

O Imilab KW66 é um smartwatch bastante completo, para o preço a que se apresenta no mercado. Trata-se de um relógio equipado com Bluetooth 5.0, à prova de água e poeiras (certificado IP 68), com leitor de batimentos cardíacos e pressão sanguínea.

Para os praticantes de desporto, existem 13 modos para monitorização, sendo avaliados os parâmetros comuns, como batimentos cardíacos, distância percorrida, passos dados e calorias queimadas.

Além da monitorização da atividade física, dispõe de software para análise do sono, com gráficos que indicam as horas de sono profundo, sono leve ou o tempo acordado durante a noite.

Também as notificações do smartphone podem ser recebidas no relógio, sendo este assim uma perfeita extensão do telefone.

Por fim, resta referir que tem um ecrã de 1,28″, tátil, e com resolução de 240 x 240 píxies. Já a bateria é de 340 mAh, podendo oferecer uma autonomia de até 15 dias, com uma utilização diária.

O smartwatch Imilab está disponível nas cores preto e cinza por cerca de 25€, com o código de desconto EUHA10. O envio é rápido e gratuito, quando utilizado o armazém de Espanha.

Imilab Smartwatch