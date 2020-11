A Honor, sub marca da Huawei, não tem o seu foco no mercado português. Contudo, tem alguns gadgets de grande qualidade a preços mais em conta que os da própria Huawei na mesma gama. No que respeita ao smartwatch, hoje destacamos dois produtos: o Honor Watch GS Pro e o Honor Watch ES.

Estes dois modelos surgem por estes dias em promoção, integrada na campanha 11.11, o Dia dos Solteiros na China que tem vindo a ganhar força por todo o mundo como um grande dia de descontos online.

Smartwatch Honor Watch GS Pro

O modelo Honor Watch GS Pro é o mais robusto das duas sugestões de hoje. Trata-se de um completo smartwatch com mostrador circular e com certificado MIL-STD-810G, capaz de resistir a grandes variações de temperatura, a quedas, variações de humidade e salpicos de água salgada, entre muitas outras condições mais extremas, que não estão ao alcance de qualquer um.

Vem com GPS, sensor de batimentos cardíacos, leitor SpO2 e faz ainda a monitorização dos níveis de stress e qualidade de sono. Para os exploradores conta com sensores que leitura da altitude e com bússola, e ainda tem dados celestes e alertas de mau tempo.

A marca garante 25 de autonomia ou 100 horas, com utilização do GPS. Além disso, permite monitorizar mais de 100 atividades físicas.

O Honor Watch GS Pro tem ecrã AMOLED de 1,39″, tátil, com resolução de 454 x 454 píxeis e o mostrador é personalizável. Há ainda que destacar que este modelo pesa 45,5g, sem braçadeira, sendo que esta pode adquirida em preto, branco ou padrão camuflado azul.

O smartwatch Honor Watch GS Pro está disponível a partir de cerca de 140€, dependendo da localização escolhida. Poderá ainda usufruir de um desconto de $12, utilizando o cupão COMPRA12 (válido até ao dia 13 às 7h59).

Honor Watch GS Pro

Honor Watch ES

A versão Honor Watch ES é mais básica, mas excelente para quem pratica exercício físico. O mostrador é retangular de com ecrã OLED de 1.64″ e está disponível em branco, preto e rosa.

Conta com 95 modos de desporto de reconhecimento automático e ainda 12 aulas de desporto animadas e 44 exercícios de ginástica localizada.

O sensor de batimentos cardíacos tem funcionalidade de monitorização 24 horas por dia, com tecnologia TruSeen 4.0, que alerta o utilizador caso seja detetado algum problema. Tem ainda a tecnologia de monitorização de sono e stress, também com alertas e relatórios. Para o público feminino, ainda disponibiliza um sistema de tracker do ciclo menstrual.

Em termos de autonomia, a marca aponta para 5 a 10 dias de utilização, dependendo da atividade monitorizada. Além disso, o relógio carrega em apenas 30 minutos.

Este modelo, tal como o anterior, funcionam como uma extensão do smartphone, recebendo todas as notificações desejadas e enviando os relatórios de atividades para uma app dedicada.

O Honor Watch ES está disponível por cerca de 70€. Para um desconto de $5 deve utilizar o cupão COMPRA5. O envio está disponível a partir da Europa.

Honor Watch ES