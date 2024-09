Pixel Watch 3 da Google afinal apenas terá três anos de atualizações do Wear OS

Embora a Google tenha decidido que a sua série móvel Pixel terá 7 anos de atualizações, os seus smartwatches não têm a mesma sorte. A marca revelou que o novo Pixel Watch 3 terá apenas 3 anos de atualizações do Wear OS. A notícia não caiu bem entre os utilizadores que optaram por este dispositivo.

Pixel Watch 3 com três anos de atualizações

A informação veio a público graças à publicação da data de fim do suporte ao Pixel Watch 3 no suporte oficial da Google. O que a Google indicou claramente é que o Pixel Watch 3 tem atualizações garantidas até outubro de 2027. Tudo indica que nada mudou desde o lançamento do Pixel Watch 2. O lançamento deste foi em 2023 e o fim do suporte será em outubro de 2026. Sim, também 3 anos de atualizações.

As razões para o Pixel Watch 3 ter apenas 3 anos de atualizações são desconhecidas. A nível técnico, esta nova geração deverá conseguir suportar mais anos de atualizações. É claro que a Google pode estar ciente de que nem todos os componentes envelhecem da mesma forma.

Entre as várias polémicas que surgiram com o lançamento do Pixel Watch 3, a que mais chamou a atenção é que este relógio não pode ser reparado. Das avaliações feitas, este é irreparável e a única solução, caso apresente algum tipo de problema, é a sua substituição.

Mais tempo de Wear OS no smartwatch da Google

Especulações à parte, o Pixel Watch 3 contará com o Wear OS 5, baseado no Android 14. Tendo em conta os três anos de atualizações, espera-se ver também o Wear OS 6 e o ​​​​Wear OS 7. Claro que tudo isto ainda pode ser alterado e a Google poderá trazer algumas surpresas.

Por agora, importa estar atento a todas as informações que possam surgir. A próxima geração de smartwatches da Google poderá oferecer mais atualizações. O campo dos wearables ainda não evoluiu no aspeto mais básico: a sua vida útil.

A revolução que os smartphones receberam com o compromisso de até 7 anos de atualizações é certamente uma mudança drástica. Só resta esperar que o resto dos dispositivos também recebam esta atenção tão necessário para evitar a obsolescência.