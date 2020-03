OPPO Watch, o clone do Apple Watch, poderá ser lançado sexta-feira

A Apple fez o que mais nenhuma outra marca conseguiu. Com Apple Watch, a empresa de Cupertino elevou o conceito de smartwatch ao patamar do relógio que vigia os sinais vitais. A monitorização do ritmo cardíaco, os sensores de queda, o GPS, o ECG e muito mais, têm sido uma “galinha dos ovos de ouro”. Outras marcas perseguem este sucesso e têm lançado clones, mas de fraca qualidade e sem se aproximar dos resultados da empresa. Mas a OPPO pode surpreender.

Segundo o que se tem visto em rumores e possíveis fugas de informação e até pistas lançadas pela marca, a OPPO deverá em breve lançar um smartwatch para competir com o Apple Watch.

Clone que não vai ser muito barato, mas vai ser bom

Existem demasiados clones Apple Watch por aí. Contudo, os chineses da OPPO acham que podem construir um modelo semelhante não necessariamente para ser comercializado como uma versão mais barata do verdadeiro negócio, mas para competir contra ele.

É por isso que o OPPO Watch vem com especificações realmente impressionantes que não esperaria num dispositivo que é tão obviamente inspirado pelo Apple Watch.

OPPO Watch pode ser o concorrente do Apple Watch

O relógio terá um mostrador hiperbólico flexível de 1,91 polegadas e uma gama de cores 100% DCI-P3 com 326 ppi de densidade de pixels. De acordo com vários relatos, este poderá chegar ao mercado ainda esta semana, já que a OPPO poderá lançar o anúncio ao público no dia 6 de março.

Pela aparência das coisas, o relógio OPPO será oferecido com uma escolha de duas cores, nomeadamente preto e dourado. Além disso, espantem-se, este terá recursos que estão disponíveis no Apple Watch, como, por exemplo, o ECG.

O Apple Watch é o pioneiro (da forma como o vendeu) no que toca à colocação de um sistema ECG em relógios inteligentes. No entanto, no mercado já estão disponíveis recursos semelhantes numa grande variedade de modelos, incluindo produtos chineses.

Possível lançamento a 6 de março

Além disso, o OPPO Watch também virá com suporte ao eSIM, o que significa basicamente que ele funcionará sem dependência do smartphone. Se neste momento a maioria dos smartwatches requer uma ligação telefónica ativa para poder atender chamadas e enviar mensagens, o suporte ao eSIM significa que tais dispositivos também podem funcionar como um telefone. Como resultado, este será um dispositivo independente de comunicação móvel.

Os detalhes de preços não estão disponíveis por enquanto, mas espera-se que o relógio OPPO seja mais acessível que o Apple Watch Series 5 de qualquer forma. O Relógio Apple de última geração está disponível em Portugal a partir dos 459 euros.

E o ECG vai funcionar?

Para já ainda não é sabido se este dispositivo virá para todo o mundo. Contudo, supondo que será lançado globalmente, este terá de mostrar às entidades reguladoras a qualidade do ECG. Aliás, se bem se lembram, a Apple demorou muito tempo a colocar o seu serviço ECG nalguns mercados, devido à necessidade de o mostrar a funcionar com o rigor exigido.

Assim, até esta exigência poderá ser importante para uma marca chinesa entrar nos cânones da qualidade das agências de saúde.