Kospet Prime S – Um smartwatch, duas possibilidades de utilização

Ter um smartwatch é ter uma extensão do smartphone no pulso onde chegam notificações e de onde saem informações importantes de monitorização da atividade física e do sono. Além das grandes marcas mais populares no segmento, existem outras que vão oferecendo possibilidades de utilização mais alternativas e o Kospet Prime S é um desses casos.

O smartwatch Kospet Prime S assume-se como o primeiro relógio inteligente com dois processadores, para que possa ser utilizado em dois modos distintos de forma mais eficiente.

Kospet Prime S – escolha entre o modo Android ou Desporto

O Kospet Prime S apresenta-se como um smartwatch hibrido, ou seja, tanto pode ser utilizado em modo Android, como em modo sport, contanto, para tal, com dois processadores dedicados a cada um dos modelos. Como Android, o utilizador poderá então ter um verdadeiro smartphone no pulso, ideal para quando não dá jeito andar com o smartphone por perto, uma vez que suporta a inclusão de um cartão nanoSIM LTE.

Já em modo sport, o Kospet Prime S oferece maior autonomia, mas é mais limitado em termos de funcionalidades, sendo essencialmente útil para a prática de desporto e monitorização da atividade física ao longo do dia.

De notar que o relógio conta com 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno e o modo Android conta com a versão 9.1, otimizada ao universo onde está integrado, com acesso à Play Store e respetivas apps compatíveis.

Outras especificações

O ecrã é de 1,6″ com resolução de 400 x 400 píxeis e uma densidade de 326ppp. Vem equipado com duas câmaras, sendo uma de 5 MP na direção das 12 horas e outra de 8 MP alinhada com as 3 horas.

Suporta ligação Bluetooth e Wi-Fi (2.4Ghz) e tem GPS integrado. De referir que monitoriza 9 tipos de exercício diferentes, monitoriza o sono e dá alertas de sedentarismo. Além disso, tem sensores que permitem medir os batimentos cardíacos e os níveis de oxigénio no sangue.

O smartwatch Kospet Prime S está disponível na cor preto por cerca de 85 €.

Kospet Prime S