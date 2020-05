Com venda de smartwatches cada vez mais elevadas, a Huawei mantém estes seus equipamentos sempre atualizados e com novas funcionalidades. Procuram aumentar a oferta que disponibilizam aos utilizadores, tornando-os assim mais úteis.

Depois de vermos a chegada da capacidade de medir os níveis de oxigénio no sangue, surge agora outra novidade. O Huawei Watch GT2 e o Watch GT2e já podem controlar a câmara dos smartphones da marca.

Melhorias para os smartwatches da Huawei

Periodicamente, a Huawei disponibiliza para os seus smartwatches novidades e melhorias. Estas chegam através de atualizações do seu sistema operativo proprietário, não se limitando a ser pequenas correções ou melhorias.

A mais recente novidade permite que os Huawei Watch GT2 e Watch GT2e possam controlar a câmara dos smartphones da marca. Assim, estes podem servir como controlo remoto e assim ajudar a captar imagens à distância.

Watch GT2 e Watch GT2e podem controlar a câmara

Para ter acesso a esta novidade a Huawei lançou agora 2 novas atualizações para os seus smartwatches. Estas são dedicadas ao Watch GT2 (1.0.7.16) e Watch GT2e (1.0.2.18), devendo ser instaladas da forma tradicional, através da app Saúde. Os smartphones devem também ter a EMUI 10.1 instalada

Para além desta novidade, a Huawei deu mais melhorias aos seus smartwatches na área da saúde. Isto significa que agora podem também fazer ioga, treino de grupo, aeróbica, boxe, dança do ventre e muitos mais. No caso do Watch GT2e estas vão ser automaticamente detetadas.

Por agora estas novas atualizações estão a ser distribuídas de forma gradual, mas já no espaço europeu, em vários países. Assim, dentro de das deverá ser alargada a sua presença nos equipamentos que estão nos utilizadores.

Esta é mais uma prova de que a Huawei mantém os seus equipamentos atualizados, indo mais longe que os smartphones. Os smartwatches são uma área cada vez importante, representando um complemento ao que é oferecido aos utilizadores