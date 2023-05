A Google continua a apostar forte nos seus sistemas operativos e agora voltou a focar-se no Wear OS, com a chegada da versão 4. Esta foi revelada na I/O que está a decorrer e promete dar aos smartwatches mais tempo de bateria e faces de relógio mais avançadas.

Chegou o Wear OS 4 da Google

Foi na I/O de 2021 que a Microsoft revelou a grande renovação do Wear OS. Em parceria com a Samsung refez o seu sistema operativo para smartwatches e abriu a porta a muitas novidades que acabou por ir revelando ao longo do tempo. Ainda não está massificado e marcou um ponto importante neste sistema.

Agora, e na I/O deste ano, a Google voltou a focar-se no Wear OS e apresentou mais uma versão. Esta é baseada no Android 13 e traz muitas novidades. Traz mais apps renovadas e uma nova forma de criar faces de relógio, muito mais simples de criar.

Mais bateria para o smartwatch

O Watch Face Format é uma das grandes novidades. Este novo formato permitirá que os programadores criem faces de relógio do Wear OS num formato XML declarativo e sem escrever nenhum código. A plataforma otimizará automaticamente o mostrador do smartwatch para gastar menos bateria e ter um desempenho mais elevado.

O novo sistema tem várias otimizações ocultas e está mais eficiente em termos de bateria. Outra mudança é a chegada de uma ferramenta nativa de backups. Na configuração de um novo smartwatch com o Wear OS, todas as permissões concedidas no smartphone serão transferidas automaticamente para o relógio.

Relógio vai receber ainda mais apps

A Google trabalhou para trazer novidades nas apps aplicativas Calendário e Gmail para o Wear OS. Este sistema também tem uma integração mais profunda com o Google Home e mostrará controlo dos dispositivos, incluindo controlo de luz e visualizações de câmara.

O Wear OS 4 será lançado no outono de 2023. A Samsung já revelou a One UI Watch 5 para os Galaxy Watch, mas não esclareceu se a esta sua personalização será baseada no Wear OS 4.